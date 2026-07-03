Οι Σαμπαλένκα και Γκοφ στον 4ο γύρο στο Wimbledon
H Αρίνα Σαμπαλένκα έχοντας την ουσία στα κρίσιμα σημεία, νίκησε την πάντα επικίνδυνη Έλενα Οσταπένκο με 6-4, 6-4 και θα είναι στον 4ο γύρο στο Wimbledon.
Η Λευκορωσίδα, αν και είχε οκτώ λιγότερους winners (19 - 27), υπέπεσε σε έξι μόλις αβίαστα λάθη και «χτύπησε» σε κρίσιμα σημεία.
Tο break στο 5ο game του 1ου σετ (3-2), που αποτέλεσε τη βάση να το κατακτήσει με 6-4. Η Σαμπαλένκα απάντησε με break στο break της Οσταπένκο στο 3ο game του 2ου σετ, εκεί ανέκτησε την πρωτοπορία με 2-1, ξέφυγε με 4-1 και παρά την προσπάθεια της Λετονής (4-3), έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.
What she does best.
Aryna Sabalenka powers in to the fourth round, defeating Jelena Ostapenko 6-4, 6-4 - Naomi Osaka awaits next...#Wimbledon pic.twitter.com/gWb1OpALyu— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026
Η Κόκο Γκοφ χρειάστηκε 3ο σετ απέναντι στην Κλερ Λιού (Νο.146), όμως εκεί κυριάρχησε και με 6-3, 7-6(5), 6-2 ισοφαρίζοντας την καλύτερη μέχρι τώρα πορεία της στο Wimbledon.
Spotlight on: Coco Gauff ✨#Wimbledon pic.twitter.com/5MZYnIesTe— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026
Τα ζευγάρια του 4ου γύρου στο πάνω μέρος του ταμπλό
- Αρίνα Σαμπαλένκα-Ναόμι Οσάκα
- Καρολίνα Μούχοβα-Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα
- Τζέσικα Πεγκούλα-Ίβα Γιόβιτς
- Μπελίντα Μπέντσιτς-Κόκο Γκοφ
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