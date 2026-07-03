Οι Σαμπαλένκα και Γκοφ στον 4ο γύρο στο Wimbledon

Oι Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των «16» στο Wimbledon, πώς διαμορφώνεται ο 4ος γύρος στο απλό γυναικών.

H Αρίνα Σαμπαλένκα έχοντας την ουσία στα κρίσιμα σημεία, νίκησε την πάντα επικίνδυνη Έλενα Οσταπένκο με 6-4, 6-4 και θα είναι στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

Η Λευκορωσίδα, αν και είχε οκτώ λιγότερους winners (19 - 27), υπέπεσε σε έξι μόλις αβίαστα λάθη και «χτύπησε» σε κρίσιμα σημεία.

Tο break στο 5ο game του 1ου σετ (3-2), που αποτέλεσε τη βάση να το κατακτήσει με 6-4. Η Σαμπαλένκα απάντησε με break στο break της Οσταπένκο στο 3ο game του 2ου σετ, εκεί ανέκτησε την πρωτοπορία με 2-1, ξέφυγε με 4-1 και παρά την προσπάθεια της Λετονής (4-3), έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.

What she does best.



Aryna Sabalenka powers in to the fourth round, defeating Jelena Ostapenko 6-4, 6-4 - Naomi Osaka awaits next...#Wimbledon pic.twitter.com/gWb1OpALyu July 3, 2026

Η Κόκο Γκοφ χρειάστηκε 3ο σετ απέναντι στην Κλερ Λιού (Νο.146), όμως εκεί κυριάρχησε και με 6-3, 7-6(5), 6-2 ισοφαρίζοντας την καλύτερη μέχρι τώρα πορεία της στο Wimbledon.

Τα ζευγάρια του 4ου γύρου στο πάνω μέρος του ταμπλό