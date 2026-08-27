Ο Άλβαρο Μοράτα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Κόμο, με τον Ισπανό επιθετικό να είναι κοντά στο να υπογράψει με ομάδα στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα εξαργύρωσε την περσινή «ονειρική» της σεζόν με μία θέση στη φετινή League Phase του Champions League και ετοιμάζεται να κάνει τις απαραίτητες επιδιορθώσεις στο ρόστερ της, ώστε να είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Όπως είναι λογικό θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις για να μπορέσουν να έρθουν οι καινούργιες μεταγραφές. Μία από τις αποχωρήσεις αυτές είναι εκείνη του Άλβαρο Μοράτα, του οποίου η θητεία στον Ιταλικό βορρά δεν ήταν και πολύ πετυχημένη, με τον Ισπανό επιθετικό να είναι τώρα έτοιμος για τον επαναπατρισμό του.

Αναλυτικότερα, μετά από περάσματα σε κορυφαίους συλλόγους όπως Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μίλαν, ο 33χρόνος πλεον στράικερ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ισπανία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Λεγκανές, η οποία αγωνίζεται στη LaLiga 2.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή, η οποία πρόκειται για δανεισμό χωρίς υποχρεωτική οψιόν, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της, με τον ίδιο τον παίκτη να επιθυμεί να επιστρέψει στην Μαδρίτη, για οικογενειακούς κυρίως λόγους.

🚨⚪️🔵 Álvaro Morata, on the verge of joining Spanish second division side Leganés on loan deal from Como!



Surprise move advanced, working on details to get final approval. pic.twitter.com/DUdAcQww1S August 26, 2026

O άλλοτε διεθνής επιθετικός κατέγραψε 30 συμμετοχές την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 2 ασίστ.