Wimbledon: Άνετα στη φάση των "16" οι Οσάκα και Πεγκούλα
Εύκολο έργο είχαν για τη φάση των "32" η Ναόμι Οσάκα και η Τζέσικα Πεγκούλα! Αμφότερες πήραν άνετες νίκες κόντρα στις Ντάρια Κασάτκινα και Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο αντίστοιχα.
Οι δύο αναμετρήσεις διεξήχθηκαν παράλληλα. Η Ιαπωνέζα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 6-3 της Κασάτκινα. Η ίδια, μάλιστα, για να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση χρειάστηκε μία ώρα και έξι λεπτά.
Όπως αποδεικνύει το σκορ των δύο σετ, η Νο.14 του κόσμου δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα απέναντι στην Αυστραλέζα τενίστρια. Πέτυχε πέντε άσους και είσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο τους κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς της (81%). Κατάφερε να... να σπάσει πέντε φορές το σερβίς της αντιπάλου της και έκανε οκτώ λιγότερα λάθη (21-13).
Επόμενη αντίπαλος της Ναόμι Οσάκα στη φάση των "16" θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Αρίνα Σαμπάλενκα - Γελένα Οσταπένκο.
Αντίστοιχα εύκολο έργο είχε και η Τζέσικα Πεγκούλα! Η Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε της Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο με 6-1, 6-3 σε λιγότερο από μία ώρα παιχνιδιού.
Η Νο.4 του κόσμου δεν χρειάστηκε ν' ανεβάσει πολύ το ρυθμό της στο ματς, μιας και η αντίπαλός της δεν εμφανίστηκε αρκετά ανταγωνιστική. Από τη μεριά της η Πεγκούλα πέτυχε πέντε breaks έναντι ενός, ενώ η τεράστια διαφορά των δύο ήταν στους κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς (79%-46%).
Η Τζέσικα Πεγκούλα θα βρεθεί αντιμέτωπη στις "16" με τη νικήτρια του ματς ανάμεσα σε Αλεξαντρόβα και Γιόβιτς.
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