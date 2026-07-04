Μουντιάλ 2026: H FIFA αποφάσισε να μην αλλάξει η ώρα στο Μεξικό - Αγγλία

H FIFA αποφάσισε η ώρα έναρξης του αγώνα του Μεξικού εναντίον της Αγγλίας να παραμείνει όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, παρά τις σκέψεις για μετακίνηση.

Η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει στην ώρα την οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί (01:00 ώρα Αγγλίας), παρά τις σκέψεις για μετάθεση έξι ώρες νωρίτερα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Αναλυτικότερα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί ότι η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης της ώρας έναρξης, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ότι μπορεί να υπάρξουν καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκείται να συμβεί και το παιχνίδι στο «Azteca Stadium» θα διεξαχθεί κανονικά, μετά από αντιδράσεις και των δύο χωρών. Μάλιστα ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας «BBC» ανέφερε ότι «η FIFA επρόκειτο να κάνει την αλλαγή και να επιβεβαιώσει την αναδιάρθρωση με ανακοίνωση, αλλά η είδηση ​​της πρότασης εξόργισε τόσο τους Άγγλους όσο και τους Μεξικανούς αξιωματούχους».

«Συζητήθηκαν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο στην προετοιμασία των παικτών, τα ταξίδια των οπαδών και την εφοδιαστική αλυσίδα γύρω από τη μεταφορά της διοργάνωσης ενός τόσο μεγάλου αγώνα και αποφασίστηκε να τηρηθεί η αρχική ώρα έναρξης», συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο.

BREAKING: The kick-off time for the England v Mexico match will remain at 6pm local time on Sunday - 1am on Monday in England, Sky News understands.



Sky's @RobHarris joins live from Mexico City to explainhttps://t.co/7cW9XlO6OX



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/rFVMjTrk5o — Sky News (@SkyNews) July 3, 2026

Θυμίζουμε πως οι κανονισμοί της FIFA για το φετινό Μουντιάλ ορίζουν ότι η διοικητική αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου «έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, να επαναπρογραμματίσει ή να μεταφέρει έναν ή περισσότερους αγώνες (ή ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 26) για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω ζητημάτων υγείας, ασφάλειας ή προστασίας».

Η προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα των «Τριών Λιονταριών» είχε ωθήσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψει στις παμπ, οι οποίες συνήθως κλείνουν γύρω στις 23:00, να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 5 τα ξημερώματα προκειμένου να μπορέσουν μεταδώσουν κανονικά τον αγώνα.

🚨JUST IN: Pubs in England and Wales will be allowed to stay open until 5am on Monday, allowing fans to watch England’s match vs Mexico to the final whistle pic.twitter.com/iiViUTOo12 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 2, 2026

Για την ιστορία, το Μεξικό έχει χάσει μόνο δύο επίσημους αγώνες στο «Azteca», το οποίο βρίσκεται 2.240 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που δίνει έναν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας στο συγκεκριμένο ματς.