Ο Βίκος Ιωαννίνων έχει δώσει τα χέρια με τον Άνσλεϊ Άλμονορ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta.

Ο Άνσλεϊ Άλμονορ είναι ο εκλεκτός του Βίκου Ιωαννίνων για τις θέσεις των ψηλών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ο Άνσλεϊ Άλμονορ και ο Βίκος έχουν δώσει τα χέρια, με τον Αμερικανό να αφήνει την Φινλανδία και να μετακομίζει στα Ιωάννινα, τα οποία θα αποτελέσουν τον δεύτερο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Άνσλεϊ Άλμονορ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Φινλανδία και τους Σάλον Βίλπας, με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα.

Κατά μέσο όρο ο Άνσλεϊ Άλμονορ μέτρησε 14.2 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο φινλανδικό πρωτάθλημα. σουτάροντας με 43% από το τρίποντο.