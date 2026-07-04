Βίκος: Κλείνει τον Άνσλεϊ Άλμονορ η ομάδα των Ιωαννίνων
Ο Άνσλεϊ Άλμονορ είναι ο εκλεκτός του Βίκου Ιωαννίνων για τις θέσεις των ψηλών.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ο Άνσλεϊ Άλμονορ και ο Βίκος έχουν δώσει τα χέρια, με τον Αμερικανό να αφήνει την Φινλανδία και να μετακομίζει στα Ιωάννινα, τα οποία θα αποτελέσουν τον δεύτερο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας.
Ο Άνσλεϊ Άλμονορ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Φινλανδία και τους Σάλον Βίλπας, με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα.
Κατά μέσο όρο ο Άνσλεϊ Άλμονορ μέτρησε 14.2 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο φινλανδικό πρωτάθλημα. σουτάροντας με 43% από το τρίποντο.
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