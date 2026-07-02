Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τον αποκλεισμό του από το Wimbledon, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την απόδοσή τους, τον νέο προπονητή και την πίστη που έχει στον εαυτό του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς χάνοντας με 6-3, 6-4, 6-2 στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τρίτου Grand Slam στη σεζόν, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα, τον νέο προπονητή του και για το λόγο που δεν έχει σταματήσει το τένις.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος μίλησε στους εκπρόσωπους των ΜΜΕ μετά το τέλος του ματς με τον Σέρβο τενίστα. Αναφέρθηκε στην απόδοσή του και στην αγωνιστική διαφορά που είχε με το Σέρβο. Παράλληλα, έκανε ξεκάθαρο πως νιώθει ανακουφισμένος για τη διακοπή της συνεργασίας τους με τον πατέρα και πρώην προπονητή του Απόστολο Τσιτσιπά, τονίζοντας πως στο πρόσωπο του νέου του τεχνικού έχει βρει όλα όσα θέλει.

Ακόμα ρωτήθηκε για το εάν πιστεύει πως μπορεί να επιστρέψει σε μεγάλους τελικούς στο μέλλον, με τον ίδιο ν' απαντάει πως ο λόγος που δεν έχει σταματήσει το τένις είναι η πίστη που έχει στον εαυτό του, λέγοντας πως κάποια στιγμή θα επιστρέψει σε μεγάλους τελικούς.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

Για το αν είναι ικανοποιημένος με το παιχνίδι του:

«Δεν βγαίνω εκεί έξω στο γήπεδο έχοντας ως βασική προτεραιότητα να διατηρήσω μια καλή στάση. Βγαίνω εκεί έξω για να κερδίσω αγώνες και να κυριαρχήσω στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Η ανησυχία μου δεν είναι να έχω καλή στάση μέσα στο γήπεδο, είναι απλώς να κάνω οτιδήποτε μπορώ για να γίνω κυρίαρχος και να κερδίζω. Οπότε η στάση μου ήταν καλή. Αν τη συγκρίνετε με τον αγώνα μου εδώ απέναντι στον Κύργιο, τότε σίγουρα ήταν μια καλή στάση, αλλά απλώς χρειάζεται να ανεβάσω το επίπεδο του παιχνιδιού μου».

Για την ατμόσφαιρα στο Centre Court:

«Είναι ένα μαγικό μέρος. Λατρεύω να παίζω στο Centre Court. Είναι μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας τενίστας. Απλώς δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Θέλω περισσότερα, θέλω κάτι καλύτερο και ελπίζω σύντομα να επιστρέψω στη δουλειά και να προσπαθήσω να μάθω από αυτή την ήττα».

Για την απόδοση του Τζόκοβιτς στο ματς:

«Έπαιξε καλά, πάντα παίζει καλά. Σέβομαι τον Νόβακ. Έχει πετύχει όσα έχει πετύχει εξαιτίας αυτών που είναι ικανός να παράγει μέσα στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα και για μένα να επικεντρωθώ στο παιχνίδι μου και να προσπαθήσω να αξιοποιήσω στο έπακρο τα δυνατά μου σημεία. Να βγάλω γενικότερα το μέγιστο από το παιχνίδι μου, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω έχοντας στο μυαλό μου μεγαλύτερους στόχους που έχω σχεδιάσει για τους επόμενους μήνες».

Για τον νέο προπονητή του, Τόμας Περίν:

«Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος να έχω δίπλα μου. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βρω έναν προπονητή σαν κι αυτόν. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεις κάποιον που να σου ταιριάζει πραγματικά, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δουλεύουμε πολύ σκληρά. Είναι ένας πολύ αποφασιστικός άνθρωπος, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχω κάποιον σαν κι αυτόν δίπλα μου, να με βοηθά να πετύχω τα όνειρα και τους στόχους μου. Έχει μεγάλη δίψα για επιτυχία και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα σε έναν προπονητή. Αν δω ότι έχει δίψα, αποφασιστικότητα και καθαρό μυαλό, ότι ζει και αναπνέει για το τένις όλη μέρα, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον ίδιο, τότε αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος».

Για τη νέα διακοπή της συνεργασίας με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά:

«Νιώθω μεγάλη ανακούφιση για την απόφαση που πήρα και πιστεύω ότι όλα γίνονται προς το καλύτερο. Έχω απόλυτη συγκέντρωση στον στόχο μου, κοιτάζοντας πολύ μπροστά προς μεγάλα πράγματα. Απολαμβάνω απλώς την ψυχική ηρεμία και την ευθύνη που συνοδεύει αυτή την απόφαση, γιατί είναι κάτι με το οποίο δεν είχα πραγματικά ασχοληθεί τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι μου κάνει πολύ καλό. Πιστεύω ότι θα μου προσφέρει θετικά πράγματα και θα αποδειχθεί ωφέλιμο για το μέλλον».

Για το αν πιστεύει πως μπορεί να γυρίσει σε μεγάλους τελικούς:

«Δεν θα συνέχιζα να παίζω αν δεν το πίστευα. Θα είχα σταματήσει... χθες».