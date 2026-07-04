Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας, με τον Ελουστόντο να ετοιμάζεται για το ανεπίσημο ντεμπούτο του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βέστερλο (15:30) στο δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει το ρόστερ του να γεμίζει, τον Αρίτζ Ελουστόντο να ετοιμάζεται για το ανεπίσημο ντεμπούτο του και περισσότερους από 500 φίλους του «Δικεφάλου» να δημιουργούν ατμόσφαιρα... Τούμπας στο Ζαλτμπόμελ.

Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της καλοκαιρινής προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, κλείνοντας ουσιαστικά την πρώτη εβδομάδα της παραμονής του στο Ζαλτμπόμελ. Αντίπαλος της ομάδας του Αλέσιο Λίσι θα είναι η βελγική Βέστερλο, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο προπονητικό κέντρο του NIVO Sparta.

Ο Ιταλός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να βγάλει νέα συμπεράσματα, καθώς οι τελευταίες ημέρες έφεραν αρκετές επιστροφές στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Ο Τάισον έφτασε την Πέμπτη στην Ολλανδία, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς, διεκδικώντας σταδιακά θέση στα πλάνα του νέου προπονητή.

Τα περισσότερα βλέμματα, ωστόσο, αναμένεται να συγκεντρώσει ο Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Ισπανός στόπερ είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει την πρώτη ανεπίσημη εμφάνισή του με την ασπρόμαυρη φανέλα, δίνοντας στους φίλους του ΠΑΟΚ μια πρώτη εικόνα από το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Απέναντι στους Θεσσαλονικείς θα βρεθεί μια ανταγωνιστική Βέστερλο, η οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη 10η θέση του βελγικού πρωταθλήματος και αναμένεται να αποτελέσει σαφώς πιο απαιτητικό αντίπαλο σε σχέση με το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας.

Η αναμέτρηση, όμως, θα έχει έντονο... ασπρόμαυρο χρώμα και στις εξέδρες. Περισσότεροι από 500 φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά ατμόσφαιρα που θα θυμίζει Τούμπα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του συλλόγου σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, ώστε οι άνθρωποι του NIVO Sparta προχώρησαν σε ειδική ενημέρωση προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να μετακινηθούν με ποδήλατο προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από τις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου.

Μετά τη Βέστερλο, ο ΠΑΟΚ θα δώσει ακόμη δύο φιλικά επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας και την Τβέντε, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του OPEN και το επίσημο κανάλι του σταθμού στο YouTube.

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