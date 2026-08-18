Ο Παναιτωλικός είναι κοντά στον... αντι-Λομπάτο, καθώς είναι έτοιμος να φέρει στην Ελλάδα τον Σαλιφού Σουμά της Μάλμε.

Ο επαναπατρισμός του Λένι Λομπάτο, για οικογενειακούς λόγους που ο Παναιτωλικός σεβάστηκε απόλυτα, δημιούργησε ένα κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου και οπως είχαμε αναφέρει, οι Αγρινιώτες είχαν προχωρήσει την υπόθεση. Το όνομα του εκλεκτού: Σαλιφού Σουμά

Ο Τίτορμος είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μάλμε για την απόκτηση του Αφρικανού εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στην ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας.

Είναι δεξιοπόδαρος και ύψους 1,78 μ. ενώ έχει χριστεί και τέσσερις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας. Το 2022 βρέθηκε στη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Μπαστιά και Χάβρης, ενώ το 2023 μετακόμισε στο Αζερμπαϊτζά για την Ζιρά.

Το 2025 η Μάλμε τον αγόρασε αντί 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το τελευταίο εξάμηνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ραντόμιακ της Πολωνίας. Το συμβόλαιο του με τους Σουηδούς έχει ισχύ έως το 2029.

Φυσικά οι Αγρινιώτες κινούνται στην αγορά ακόμα για δυο φορ, αφού «χάλασαν» οι περιπτώσεις Ανρί - Τούτσι, ενώ θα αποκτηθεί και χαφ.