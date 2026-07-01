Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-3, 6-4, 6-2 και αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Υπόθεση 98 λεπτών η πρόκριση του Νόβακ Τζόκοβιτς! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Σέρβο τενίστα με 6-3, 6-4, 6-2 και γνώρισε τον αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Τα χαμένα break points κόστισαν στον Τσιτσιπά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε να σερβίρει στο ματς, ανοίγοντας το σκορ στο σετ (1-0). Ο Τσιτσιπάς ακολούθησε με καλά σερβίς, με τον Σέρβο να διατηρεί το προβάδισμά του, μετά το τρίτο game (2-1). Στο τέταρτο game ο Νόλε βρήκε διπλό break point, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να... σπάσει το σερβίς του Έλληνα.

Βέβαια, στο αμέσως επόμενο game ο Νο.87 στον κόσμο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το τριπλό break point που είχε στη διάθεσή του. Ο 39χρονος διατήρησε το προβάδισμά του και στο 9ο game σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, το οποίο και έκανε για να πάρει προβάδισμα με 6-3.

Όταν βρήκε την ευκαιρία... χτύπησε ο Τζόκοβιτς

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά πίσω από το σερβίς. Ο Έλληνας τενίστας πήρε το προβάδισμα (1-0), με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ν' ακολουθεί ακάθεκτος.

Αμφότεροι ήταν σε εξαιρετική κατάσταση πίσω από τα σερβίς τους, γεγονός που διατηρούσε την απόλυτη ισορροπία στο σετ. Στο 9ο game, όμως, ο Σέρβος τενίστας βρήκε τη μοναδική ευκαιρία για να... σπάσει το σερβίς του 27χρονου.

Ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam έφτασε στο πολυπόθητο break (5-4) και στη συνέχεια σέρβιρε για να κλείσει το σετ. Με τις μπάλες στα χέρια ο Νόλε με love game έκανε το 6-4 και διπλασίασε τα σετ, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα στο ματς.

Τρίτο σετ, μονόλογος για Τζόκοβιτς

Στο τρίτο σετ και πάλι ξεκίνησε καλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κρατώντας το σερβίς του (2-1). Βέβαια, πολύ γρήγορα ο Νόβακ Τζόκοβιτς ισοφάρισε και βρήκε προβάδισμα στο σετ με break (3-2). Από εκεί και πέρα ο Σέρβος πήρε το ρυθμό και με σερί 3-0 games έκανε το 6-2 κατακτώντας το τρίτο σετ για να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του βρετανικού Grand Slam.