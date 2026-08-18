Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Ισχυρή αστυνομική προστασία στην εξέδρα των Ενωσιτών
Σε κατάμεστο γήπεδο θα αναμετρηθούν ΑΕΚ και Λέφσκι, καθώς στο εθνικό στάδιο Σόφιας θα βρεθούν 39.000 Βούλγαροι οπαδοί, ενώ από την πλευρά τους οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν στο πλευρό τους 2.000 Ενωσίτες.
💪 Από νωρίς φίλοι της Λέφσκι συγκεντρώνονται εκτός γηπέδου, με την αφίσα του Σάσα Βεζένκοφ να δεσπόζει! Θυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Βουλγαρίας έχουν ανακοινώσει sold out
Αποστολή στην Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός #aekfc pic.twitter.com/PjTyszHxuJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
Όπως ήταν αναμενόμενο περιμετρικά της εξέδρα των φιλοξενούμενων έχει τοποθετηθεί ισχυρή αστυνομική παρουσία.
🦅🙌 Ισχυρή αστυνομική προστασία στο πέταλο που θα φιλοξενήσει τους φίλους της ΑΕΚ#aekfc pic.twitter.com/hVBFq7QzNW— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
Το Gazzetta έχει φτάσει στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι πάνω από 2 ώρες πριν τη σέντρα, όταν και στρώθηκε το... αστεράτο σεντόνι στη σέντρα.
🦅🙌 Το σεντόνι στήνεται στο κέντρο του γηπέδου και το Gazzetta βρίσκεται στο Στάδιο Λέφσκι περίπου 2 ώρες πριν τη σέντρα του σπουδαίου ματς της ΑΕΚ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
Αποστολή στην Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός pic.twitter.com/iDct6qHOJD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.