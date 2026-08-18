Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Ισχυρή αστυνομική προστασία στην εξέδρα των Ενωσιτών

Βασίλης Μπαλατσός
Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Ισχυρή αστυνομική προστασία στην εξέδρα των Ενωσιτών

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Περιμετρικά της εξέδρας των φίλων της ΑΕΚ έχει τοποθετηθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη. Αποστολή στη Σόφια: Βασίλης Μπαλατσός

Σε κατάμεστο γήπεδο θα αναμετρηθούν ΑΕΚ και Λέφσκι, καθώς στο εθνικό στάδιο Σόφιας θα βρεθούν 39.000 Βούλγαροι οπαδοί, ενώ από την πλευρά τους οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν στο πλευρό τους 2.000 Ενωσίτες.

Όπως ήταν αναμενόμενο περιμετρικά της εξέδρα των φιλοξενούμενων έχει τοποθετηθεί ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Το Gazzetta έχει φτάσει στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι πάνω από 2 ώρες πριν τη σέντρα, όταν και στρώθηκε το... αστεράτο σεντόνι στη σέντρα.

     

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