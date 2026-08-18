Περιμετρικά της εξέδρας των φίλων της ΑΕΚ έχει τοποθετηθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη. Αποστολή στη Σόφια: Βασίλης Μπαλατσός

Σε κατάμεστο γήπεδο θα αναμετρηθούν ΑΕΚ και Λέφσκι, καθώς στο εθνικό στάδιο Σόφιας θα βρεθούν 39.000 Βούλγαροι οπαδοί, ενώ από την πλευρά τους οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν στο πλευρό τους 2.000 Ενωσίτες.

💪 Από νωρίς φίλοι της Λέφσκι συγκεντρώνονται εκτός γηπέδου, με την αφίσα του Σάσα Βεζένκοφ να δεσπόζει! Θυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Βουλγαρίας έχουν ανακοινώσει sold out



Αποστολή στην Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός #aekfc pic.twitter.com/PjTyszHxuJ August 18, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο περιμετρικά της εξέδρα των φιλοξενούμενων έχει τοποθετηθεί ισχυρή αστυνομική παρουσία.

🦅🙌 Ισχυρή αστυνομική προστασία στο πέταλο που θα φιλοξενήσει τους φίλους της ΑΕΚ#aekfc pic.twitter.com/hVBFq7QzNW August 18, 2026

Το Gazzetta έχει φτάσει στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι πάνω από 2 ώρες πριν τη σέντρα, όταν και στρώθηκε το... αστεράτο σεντόνι στη σέντρα.