Ο Ατρόμητος επικράτησε με 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι και κλείδωσε τη θέση του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Χωρίς να δυσκολευτεί ο Ατρόμητος πήρε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Περιστεριώτες να επικρατούν με 3-1 του Πύργου.

Το σκορ άνοιξε στο 16' ο Νούνιες, ο οποίος μετά από σέντρα του Πνευμονίδη με κεφαλιά έγραψε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν λίγο αργότερα και σε δεύτερο γκολ, βάζοντας στέρεες βάσεις πρόκρισης, με τον Τσούμπερ στο 25' να βρίσκει δίχτυα με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή για το 2-0.

Ο Ατρόμητος είχε ευκαιρία και για τρίτο γκολ με τον Μουντέ στο 39' αλλά το σουτ του πέρασε άουτ, ενώ η μοναδική απειλή από πλευράς Πύργου ήρθε δύο λεπτά αργότερα, αλλά το πλασέ του Δασκαλόπουλου κατέληξε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη.

Στο δεύτερο μέρος ο Γιαννίκογλου μπλόκαρε στο 57' το σουτ του Τσούμπερ, με τον Ατρόμητο να διαμορφώνει το 3-0 στο 68' με τον Τσιλούλη από κοντά.

Ο Πύργος κατάφερε να μειώσει στο 75' με τέρμα του Λεμονή στο 75' διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 στο Περιστέρι.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (71' Λύρατζης), Ούρονεν (86' Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Νούνιες (64' Τσιλούλης), Πνευμονίδης (86' Μπάτος), Τσούμπερ, Τσαντίλας (71' Κώτσης)

ΠΑΣ Πύργος (Νώντας Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Σαραμαντάς, Δημητρίου, Ευαγγέλου (46' Εραμούσπε), Ντάνι (74' Μαρκόπουλος), Μούσια, Τσόρνομαζ, Λεμονής (91' Φερεκίδης), Μαυρίας (74' Φοφανά), Δασκαλόπουλος (46' Κουλούσιας), Δούμτσιος