Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon και ο 39χρονος Σέρβος έφθασε πλέον στις 12 διαδοχικές νίκες επί του 27χρονου Έλληνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε κανένα σημείο δεν κατάφερε να κοντράρει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον αγώνα τους για τον 2ο γύρο του Wimbledon.

O 39χρονος Σέρβος σε 98 λεπτά εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32», σε αντίθεση με τον Τσιτσιπά που για μια ακόμη χρονιά δεν τα καταφέρνει στο αγγλικό Grand Slam.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δυο παίκτες βρέθηκαν αντίπαλοι στο γρασίδι και ο Τζόκοβιτς δεν είχε κανένα πρόβλημα να φθάσει στη νίκη και να διευρύνει το σερί νικών επί του Τσιτσιπά στο 12-0!

Συνολικά πλέον έχουν αναμετρηθεί 15 φορές, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 13-2 υπέρ του Σέρβου. Κι όμως στο μεταξύ τους head to head όλα είχαν αρχίσει διαφορετικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς το 2019, σε ηλικία 21 ετών ήδη μετρούσε δύο νίκες στα τρία παιχνίδια που είχε παίξει με το 32χρονο τότε Τζόκοβιτς.

🎾 Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek #Wimbledon'da 3. tura yükseldi.



🆚 3-6, 4-6, 2-6 pic.twitter.com/kzItA5kUJS — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2026

Στην πρώτη τους συνάντηση στo Masters του Καναδά το 2018 ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει στη φάση των «16» με 6-3, 6-7(5), 6-3 και το 2019 είχε βγει νικητής και στον προημιτελικό γύρο στο Masters της Σαγκάης με 3-6, 7-5, 6-3.

Δύο νίκες παράσημα στην καριέρα του Τσιτσιπά, όμως η συνέχεια απέναντι στον Τζόκοβιτς δεν ήταν ανάλογη. Το σερί των 12 νικών του Τζόκοβιτς απέναντι στον άρχισε το 2019 από το Masters του Παρισιού, με πιο σημαντικές αυτές στον τελικό του Roland Garros το 2021 και του Australian Open το 2023.



