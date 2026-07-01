Σάκκαρη: Απόγευμα Πέμπτης (2/7) επιστρέφει στo Wimbledon
Μετά την πολύ καλή της πρεμιέρα στο Wimbledon, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα του δεύτερου παιχνιδιού της στο βρετανικό Grand Slam. Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει με την Καμίλα Ραχίμοβα στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης.
Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η αναμέτρηση της Σάκκαρη θα διεξαχθεί στο court 15 και είναι προγραμματισμένη τρίτη χρονικά. Το ματς που ανοίγει το πρόγραμμα στο εν λόγω court είναι το Ντάρια Σνίγκουρ - Λεολά Ζανζαν περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτό που θα ακολουθήσει είναι το Ζίζου Μπεργκς - Ζάιμ Φαρία.
Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας αναμένεται περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Σημειώνεται πως η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει στον τρίτο γύρο με μία εκ των Παολίνι ή Γκόλουμπιτς.
Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας στο Wimbledon
Wimbledon Order of play - Thursday, July 2, 2026 (SINGLES MATCHES ONLY) pic.twitter.com/k1RF22paUz— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) July 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.