Το πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο Wimbledon έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος από τους διοργανωτές.

Μετά την πολύ καλή της πρεμιέρα στο Wimbledon, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα του δεύτερου παιχνιδιού της στο βρετανικό Grand Slam. Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει με την Καμίλα Ραχίμοβα στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η αναμέτρηση της Σάκκαρη θα διεξαχθεί στο court 15 και είναι προγραμματισμένη τρίτη χρονικά. Το ματς που ανοίγει το πρόγραμμα στο εν λόγω court είναι το Ντάρια Σνίγκουρ - Λεολά Ζανζαν περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτό που θα ακολουθήσει είναι το Ζίζου Μπεργκς - Ζάιμ Φαρία.

Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας αναμένεται περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Σημειώνεται πως η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει στον τρίτο γύρο με μία εκ των Παολίνι ή Γκόλουμπιτς.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας στο Wimbledon