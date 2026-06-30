H Σάκκαρη κόντρα στη Ραχίμοβα στον 2ο γύρο του Wimbledon

Η Καμίλα Ραχίμοβα απέκλεισε την Ανχελίνα Καλίνινα με 2-1 σετ και θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στο 2ο γύρο του Wimbledon.

Η Μαρία Σάκκαρη με πολύ καλή εμφάνιση πέρασε το εμπόδιο της Κλάρα Τάουσον με 6-3, 6-3 κι εξασφάλισε την παρουσία της στο 2ο γύρο του Wimbledon.

Eκεί η 30χρονη παίκτρια θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η 24χρονη νίκησε την Ουκρανή, Ανχελίνα Καλίνινα με 4-6, 6-4, 7-5, έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 46 λεπτών.

Η Ραχίμοβα (Νο.70), που γεννήθηκε στη Ρωσία και από τον Δεκέμβριο του 2025 παίζει για το Ουζμπεκιστάν, αγωνίζεται για 3η φορά στην καριέρα της στο Wimbledon, το 2021 αποκλείστηκε στον 1ο γύρο και πέρυσι ηττήθηκε στον 3ο γύρο από τη Λίντα Νόσκοβα με 7-6(6), 7-5

Αυτή ήταν η 15 νίκη της μέσα στο 2026, όπου μετρά και 19 ήττες και στη σεζόν στο γρασίδι έφθασε μέχρι τα προημιτελικά στο Quenn's του Λονδίνου, γνωρίζοντας την ήττα από την Έμμα Ραντουκάνου με 6-3, 7-5.

Η Σάκκαρη στην τελευταία της συνάντηση απέναντι στη Ραχίμοβα, επικράτησε στον 1ο γύρο στο Cincinnati Open του 2025 με 6-3, 3-6, 6-2.

Σε άλλο παιχνίδι του απλού γυναικών στη 2η μέρα του Wimbledon η Τζασμίν Παολίνι νίκησε την Αμερικανίδα, Ρόμπιν Μοντγκόμερι με 0-6, 6-4, 7-5. Η Ιταλίδα στον 2ο γύρο θα παίξει με την Ιρίνα Σιμάνοβιτς ή τη Βικτόρια Γκόλουμπιτς κι από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλος για τη Σάκκαρη ή τη Ραχίμοβα στη φάση των «32».