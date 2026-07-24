Πελίστρι: «Απ' όταν ήμουν στο Μουντιάλ έλεγα στον ατζέντη μου ότι θέλω να μείνω στον Παναθηναϊκό»

Ο Φακούντο Πελίστρι ξεκαθάρισε πως είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον Παναθηναϊκό λέγοντας ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα και να πετύχει.

Μετά τη νίκη επί της Πάκσι με 2-1 στην Ουγγαρία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ σχολιάζοντας από το παιχνίδι και το νέο ξεκίνημα μέχρι τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και το μέλλον του στο κλαμπ.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ εξήγησε πως το πιο σημαντικό από το ματς με τους «Μαγυάρους» ήταν η νίκη κι αυτό που μένει είναι οι «πράσινοι» να τελειώσουν την πρόκριση στην Αθήνα. Όσον αφορά το ατομικό κομμάτι, εκείνος μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πέρυσι κι εκείνες που έφερε επιπλέον η συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

«Είναι λίγο διάστημα που βρίσκομαι με την ομάδα και ενσωματώνομαι σιγά-σιγά. Βλέπουμε την ενέργεια και την όρεξη που υπάρχει για τη σεζόν που έρχεται. Παίξαμε σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του. Το σημαντικό ήταν ότι κερδίσαμε και τώρα θέλουμε στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε την πρόκριση...

Την περσινή σεζόν είχα το πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Φέτος συμμετείχα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχα λίγο χρόνο για διακοπές και έπρεπε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δουλέψω σκληρά για να επανέλθω και να βρεθώ ξανά δίπλα στους συμπαίκτες μου».

Μάλιστα, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του μετά τα πρόσφατα σενάρια που μιλούσαν για ενδιαφέρον για κείνον από ομάδες του εξωτερικού και διατράνωσε πως ουδέποτε ψάχτηκε να φύγει τονίζοντας ότι είχε ξεκαθαρίσει στον ατζέντη του ήδη από το Μουντιάλ πως εκείνος θέλει να μείνει στο «τριφύλλι» και να παλέψει για να το οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Από την περίοδο που βρισκόμουν στο Μουντιάλ έλεγα συνεχώς στον μάνατζέρ μου ότι ήθελα να παραμείνω στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη πρόταση. Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να μείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος».