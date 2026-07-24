Παναθηναϊκός: Πλησιάζει στην Αλ Σαμπάμπ o Γεντβάι λένε οι Σαουδάραβες
Η αραβική εφημερίδα «arriyadiyah» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ την Πέμπτη (23/07) το οποίο αφορούσε το μέλλον του Τιν Γεντβάι, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των παικτών του Παναθηναϊκού που δεν υπολογίζονται από τον νέο τεχνικό, Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έχει έναν ακόμη χρόνο συμβολαίου με τους «πρασίνους», όμως, έπειτα από την έλευση και την απόφαση του Δανού τεχνικού αναζητείται η καλύτερη δυνατή λύση για να χωρίσει ο δρόμος των δύο πλευρών.
Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ, με την ομάδα από την Αραβία να έχει υποβάλλει μάλιστα και τα οικονομικά στοιχεία του πιθανού deal στην οικονομική επιτροπή της λίγκας που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα στρατολόγησης, ώστε να πάρει την απαραίτητη έγκριση προκειμένου να προχωρήσει το deal.
Ο Τιν Γεντβάι αναμένεται να πάρει τη θέση του Ολλανδού Γουέσλεϊ Χόεντ στο ρόστερ της ομάδας για τη νέα σεζόν.
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