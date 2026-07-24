Δείτε τον μεταγραφικό απολογισμό της Πέμπτης (23/7), όπου ξεχώρισε η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ.

Ήταν γνωστό εδώ και λίγες ημέρες, πλέον έγινε και επίσημο, με τον Χρήστο Τζόλη να συνεχίζει την καριέρα του στην Αγγλία και την Άρσεναλ, Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, ποσού-ρεκόρ για ποδοσφαιριστή από τη χώρα μας.

Το deal για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό δεν ήταν το μοναδικό της ημέρας, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε την πρώτη της φετινή μεταγραφή, αποκτώντας ως ελεύθερο τον Ξάβερ Σλάγκερ, ενώ η Άστον Βίλα ολοκλήρωσε τον δανεισμό του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο από την Τσέλσι.

Μεταγραφική ενίσχυση και για την Μπαρτσελόνα, η οποία απέκτησε τον Καρίμ Αντεγιέμι από την Ντόρτμουντ, δαπανώντας το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ – με το deal αυτό να ανοίγει, ενδεχομένως, τον δρόμο για τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στους Βεστφαλούς. Τέλος, η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ούγκο Κάιπερς από τη Σικάγο Φάιαρ.