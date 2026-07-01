H 44χρονη Σερένα Γουίλιαμς έπειτα από τέσσερα χρόνια πάτησε ξανά το γρασίδι στο κεντρικό κορτ του Wimbledon και παρά την ήττα από την Μάγια Τζόιντ με 2-1 σετ, αποθεώθηκε.

Η Σερένα Γουίλιαμς στην τελευταία της συμμετοχή στο Wimbledon το 2022, έπαιξε με wild card κι αποκλείστηκε στον 1ο γύρο.

Τώρα τέσσερα χρόνια μετά, η 44χρονη Αμερικανίδα, έλαβε πάλι wild card επιστρέφοντας στο κεντρικό κορτ, απλά και μόνο η είσοδός της με τα ρούχα... εργασίας σε αυτό θα είναι ένα από τα highlight του φετινού τουρνουά.

Η παίκτρια θρύλος του αθλήματος δεν αρκέστηκε στην απλή συμμετοχή, με αντίπαλο την κατά 24 χρόνια μικρότερή της Μάγια Τζόιντ από την Αυστραλία (Νο,87), μπροστά στις κόρες της Αλίσια και Αντίρα πάλεψε για δύο ώρες και 20 λεπτά, έσωσε match point στο tie break του 2ου σετ, πήγε τον αγώνα στο 3ο σετ, όμως δεν άντεξε, γνωρίζοντας την ήττα με 6-3, 7-6(6), 6-3.

Serena Williams’ daughters, Olympia & Adira, watching her comeback to professional tennis at Wimbledon.



She said the biggest reason she wanted to play again was so they could watch her compete.



Beautiful moment. 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/q69ksIG9ae June 30, 2026

Στο 1ο σετ η Τζόιντ είχε προβάδισμα ενός game μέχρι το 4-3, πέτυχε break για το 5-3 κι έκλεισε το σετ με 6-3. Η παίκτρια από την Αυστραλία προηγήθηκε με 2-0 και 3-1 στο 2ο σετ, όμως η Σερένα Γουίλιαμς είχε αντίδραση.

Ισοφάρισε σε 3-3 και 4-4, προσπέρασε με 5-4, στο 11ο game παρότι βρέθηκε στο 0-40, ανέτρεψε την κατάσταση, κάνοντας το 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break. Eκεί η Τζόιντ έφθασε σε match point, 6-5, όμως η Σερένα Γουίλιαμς με τρεις πόντους στη σειρά, πήρε την έξτρα διαδικασία και το σετ με 7-6(6).

🏆 Wimbledon Tek Kadınlar 1. Tur



🎾 Serena Williams, ikinci seti 'tie-break' sonucu kazandı ve maçı final setine götürdü. pic.twitter.com/iD4O8D5bNb — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 30, 2026

Μάλιστα προηγήθηκε με 2-1 στο ξεκίνημα του 3ου σετ, αλλά δεν άντεξε, η Τζόιντ με τέσσερα στη σειρά games προηγήθηκε 5-2.

Η Σερένα Γουίλιας μείωσε σε 5-3, έσωσε 2ο match point στο 9ο game, όμως η Τζόιντ στην 3η ευκαιρία, πήρε το game, το σετ με 6-3 και την πρόκριση, με την Αμερικανίδα να αποχωρεί με ένα πλατύ χαμόγελο.

Για την ιστορία η Σερένα Γουίλιαμς έτρεξε 1.507 μέτρα, είχε 26 winners (40 η Τζόιντ), ενώ οι παίκτριες υπέπεσαν σε 37 αβίαστα λάθη η κάθε μία.