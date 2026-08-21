Σάλιακας: «Να ξεκινήσουμε με νίκη, μπορώ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό»

Ο Σάλιακας, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο, υπογράμμισε τη σημασία του κόσμου στο πρώτο ματς, αλλά και το πόσο ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της Super League ο Ολυμπιακός, υποδέχεται το Σάββατο τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22/8/2026, Live από το Gazzetta). Λίγες ώρες πριν από την πρώτη σέντρα, ο Μανώλης Σάλιακας μίλησε για την επιστροφή του στο Λιμάνι αλλά και για την ανυπομονησία που υπάρχει για να αρχίσει το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά:

Για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό: «Σίγουρα το είχα πάντα στο μυαλό μου. Ήθελα να γυρίσω στον Ολυμπιακό και να παίξω για την ομάδα που αγαπώ. Αυτή η στιγμή έφτασε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος: «Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινάει το πρωτάθλημα με ένα παιχνίδι στην έδρα μας, μαζί με τον κόσμο μας. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά όλη την εβδομάδα, το περιμένουμε πως και πως και θα δώσουμε το 100% για να ξεκινήσουμε με μία νίκη».

Για το πόσο έχει αλλάξει: «Οι εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο με έχουν βοηθήσει. Έχω αλλάξει και έχω εξελιχθεί ως ποδοσφαιριστής και πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».