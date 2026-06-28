Σερένα Γουίλιαμς: «Είχα προθεσμία ως τη Δευτέρα για το Wimbledon και αποφάσισα την Κυριακή»

Η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στο Wimbledon ήρθε την τελευταία στιγμή καθώς πήρε την απόφαση να ξαναμπεί στο court μια μέρα πριν. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξη της , όλα κρίθηκαν κυριολεκτικά στο… παρά πέντε, αφού είχε περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα και τελικά απάντησε θετικά την Κυριακή.

Η 23 φορές κάτοχος Grand Slam παραδέχτηκε πως δεν ήταν απόλυτα σίγουρη ούτε τη στιγμή που είπε το «ναι», όμως η ευκαιρία να επιστρέψει στο Wimbledon ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Περισσότερο από οτιδήποτε, θέλει να ξαναζήσει το συναίσθημα του αγώνα, το άγχος, την ένταση και την αδρεναλίνη: «Νομίζω είχα προθεσμία ως τη Δευτέρα για να αποφασίσω και τελικά το αποφάσισα την Κυριακή. Δεν ήμουν σίγουρη όταν το αποφάσισα. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν είμαι απολύτως σίγουρη! Θα δούμε όμως. Για πρώτη φορά στην καριέρα μου τα συναισθήματα και οι προσδοκίες μου είναι εντελώς διαφορετικές. Θέλω απλά να απολαύσω το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ. Δεν κοιτάζω πολύ στο παρελθόν και όσα έχω πετύχει. Αν περνούσε κάποιος μαζί μου μια μέρα στο σπίτι μου, δεν θα καταλάβαινε καν ότι υπήρξα επαγγελματίας αθλήτρια. Δεν κρύβω τα τρόπαια, αλλά ούτε είναι σε κοινή θέα. Έτσι, δεν σκέφτομαι συχνά τι έχουμε καταφέρει εδώ με τη Venus. Κάποιες φορές τα θυμόμαστε, αλλά νομίζω οι περισσότερες αναμνήσεις αφορούν τις τελευταίες φορές που βρέθηκα εδώ, ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Με αφορμή την επιστροφή της στο κεντρικό κορτ του Wimbledon, η Σερένα Γουίλιαμς στάθηκε περισσότερο στο συναίσθημα και λιγότερο στο αγωνιστικό κομμάτι: «Ελπίζω να είμαι νευρική στην αρχή και μετά να το ξεπεράσω και να συνεχίσω. Σε κάθε αγώνα που έδωσα στη ζωή μου υπήρχε νευρικότητα. Αυτό δείχνει το πάθος, την αγάπη και το πόσο με ένοιαζε αυτό που έκανα, είτε ήταν 1ος γύρος, είτε 2ος, είτε τελικός. Πάντα είχα άγχος. Ελπίζω να νιώσω ξανά όλα αυτά τα συναισθήματα».

Τέλος όπως είναι λογικό ο σεβασμός προς το πρόσωπο της ς παραμένει τεράστιος στο παγκόσμιο τένις, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι πολλές αντίπαλοι δεν θα ήθελαν να τη συναντήσουν νωρίς σε ένα Grand Slam: «Δεν μου προκαλεί έκπληξη. Όταν κάποιος έχει πετύχει όσα εγώ, όπως και ο Νόβακ που εξακολουθεί να αγωνίζεται, κανείς δεν θέλει να τον αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο. Πρόκειται για τεράστιο σεβασμό και είναι φυσιολογικό. Ειδικά σε ένα Grand Slam. Κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει από εμένα και πως θα εξελιχθεί το παιχνίδι μου. Αντιμετωπίζεις κάτι άγνωστο κι αυτό κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα».

