Τι είπε ο Μεντιλίμπαρ για το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Έπρεπε να παρθούν αποφάσεις»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο κρίσιμο ραντεβού που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν από λίγες μέρες.

Με αφορμή το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ραντεβού που έγινε μεταξύ του ίδιου και του Βαγγέλη Μαρινάκη που αφορούσε το μέλλον του Ισπανού προπονητή στην ομάδα.

Οι δύο άνδρες, έπειτα από αρκετές συζητήσεις, κατέληξαν στο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους παρά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στο Champions League και ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στο τι ειπώθηκε μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα: «Ήταν θέματα του συλλόγου. Ήταν θέματα της ομάδας που έπρεπε να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κράτησε πολλές ώρες».