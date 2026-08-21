Ο Ζοζέ Μουρίνιο σε δηλώσεις του σημείωσε πως η μεταγραφή του Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν ιδανική ως συμπλήρωμα, καθώς πιστεύει πως η ομάδα είναι πλήρης μεσοεπιθετικά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στη La Liga, με τους Μαδριλένους να ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσουν την Εσπανιόλ, θέλοντας να ξεκινήσουν με το δεξί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο του αγώνα αυτού, ο προπονητής των «μερένχες», Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε σχετικά με το αν χρειαζόταν να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας και παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να είχε αποκτήσει τον νέο μέσο της Μπαρτσελόνα, Ρόδρι.

Παράλληλα βέβαια ξεκαθάρισε ότι η «βασίλισσα» είναι πλήρης μεσοεπιθετικά, όποτε η απόκτηση του Ισπανού μέσου θα ήταν μεν ιδανική, αλλά ως συμπλήρωμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα».

«Δεν νομίζω ότι έχουμε έλλειμμα στη μεσαία γραμμή. Τότε μπορείς να αναρωτηθείς: "Αν δεν έχουμε έλλειμμα, γιατί θέλατε να υπογράψετε τον Ρόδρι;" Ο Ρόδρι θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, με πολλή εμπειρία και εξαιρετική φήμη. Αν μπορούμε να τον αποκτήσουμε, τότε θα τον αποκτήσουμε και θα βελτιωθούμε».

«Έχουμε τους Τσουαμένι, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Μπερνάρντο, Αρντά, επειδή πιστεύω ότι και ο Αρντά μπορεί να παίξει σε αυτές τις θέσεις. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα ή ότι πρέπει να ψάξουμε για έναν άλλο παίκτη», σημείωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.