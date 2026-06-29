Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Wimbledon πήρε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3 του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς ενώ αιμορραγούσε στο πόδι.

Η πρεμιέρα του Γιανίκ Σίνερ στο Wimbledon ήταν φανερά δύσκολη! Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3 για να πάρει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Βέβαια, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το ματωμένο παπούτσι του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο κατά τη διάρκεια του ματς είχε ένα άτσαλο πέσιμο στο court. Ο ίδιος δεν σταμάτησε το ματς, ωστόσο το δεξί του παπούτσι σιγά σιγά ξεκίνησε να κοκκινίζει στο μπροστινό μέρος. Το γεγονός αυτός φόβισε αρκετά τον κόσμο που το είδε, όμως ο Ιταλός στο τέλος του ματς καθησύχασε το κοινό με τις δηλώσεις του.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε ο Σίνερ τόνισε πως δεν είναι όσο σοβαρό φαίνεται. Απλά ένα νύχι φαίνεται να έκανε τη… ζημιά. Μάλιστα, αστειεύτηκε πως φοβήθηκε μην σταματήσει το ματς λόγω του «all white code», τονίζοντας πως υπήρχε πολύ καλός ρυθμός στο ματς.