Wimbledon: Πήρε την πρόκριση στα πέντε σετ ο Σίνερ ενώ αιμορραγούσε
Η πρεμιέρα του Γιανίκ Σίνερ στο Wimbledon ήταν φανερά δύσκολη! Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3 για να πάρει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Βέβαια, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το ματωμένο παπούτσι του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο κατά τη διάρκεια του ματς είχε ένα άτσαλο πέσιμο στο court. Ο ίδιος δεν σταμάτησε το ματς, ωστόσο το δεξί του παπούτσι σιγά σιγά ξεκίνησε να κοκκινίζει στο μπροστινό μέρος. Το γεγονός αυτός φόβισε αρκετά τον κόσμο που το είδε, όμως ο Ιταλός στο τέλος του ματς καθησύχασε το κοινό με τις δηλώσεις του.
Sinner es de goma... 😬😬😬June 29, 2026
El resbalón y susto del número uno.
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Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε ο Σίνερ τόνισε πως δεν είναι όσο σοβαρό φαίνεται. Απλά ένα νύχι φαίνεται να έκανε τη… ζημιά. Μάλιστα, αστειεύτηκε πως φοβήθηκε μην σταματήσει το ματς λόγω του «all white code», τονίζοντας πως υπήρχε πολύ καλός ρυθμός στο ματς.
Jannik Sinner after beating Kecmanovic at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
“You gave us all a small heart attack when you had that nasty fall. I’m looking at your right foot. Your white shoe is so red. It’s not quite in contravene of the Wimbledon white guidelines. 😂 I’m guessing it’s blood. You must… pic.twitter.com/kiQXejc0qw
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