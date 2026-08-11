Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Δοκάρι με τον Τσερί οι Ολλανδοί
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Η Ναϊμέγκεν πλησίασε στο 9' στο 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η Ναϊμέγκεν απείλησε τον Ολυμπιακό στο 9'.
Ο Τσερί, ο έμπειρος Σουριναμέζος μεσοεπιθετικός από αριστερά έκανε κάτι σαν γύρισμα - σουτ και ο Πόποβιτς απέκρουσε και η μπάλα στη συνέχεια κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Το δοκάρι των Ολλανδών
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