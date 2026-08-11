Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 1-0 με τους Ντε Φράι, Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση να πιέσει την ΤΣΣΚΑ 1948 και στο 4' ο Λιβάι Γκαρσία έκανε μία ωραία ατομική ενέργεια, αλλά το γύρισμά του κόπηκε.

Στο 7' απείλησαν οι γηπεδούχοι, όμως, το δεξί φαλτσαριστό πλασέ του Ρούσεφ, απέκρουσε σε κόρνερ ο Πένια. Ο Ισπανός είχε νικήσει τον Βούλγαρο και σε τετ α τετ στο ΟΑΚΑ.

Στο 11' από στατική φάση ο Μαρίνοφ έδιωξε δύσκολα την κεφαλιά του Ντε Φράι κι ενώ ήταν έτοιμος να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα ο Φαν Ντρόνγκελεν, αυτή στρώθηκε στον Αντίνο και ο Αργεντινός σούταρε άτσαλα άουτ.