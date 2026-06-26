Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο Wimbledon καθώς και το μονοπάτι το οποίο μπορεί ν' ακολουθήσει η ίδια στο τρίτο Grand Slam της σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στα court του Wimbledon για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της, έχοντας μάθει την αντίπαλό της στην πρεμιέρα καθώς και το μονοπάτι της στο τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια θ' αντιμετωπίσει την Κλάρα Τάουσον στο εναρκτήριο ματς του τρίτου Grand Slam στη σεζόν.

Αναμφίβολα είναι μία απαιτητική κλήρωση για την Νο.43 του κόσμου, με τη νικήτρια της αναμέτρηση να περιμένει στον δεύτερο γύρο μίας εκ των Καλίνινα ή Ραχίμοβα. Στον τρίτο γύρο η πιο πιθανή αντίπαλος μοιάζει η Τζασμίν Παολίνι, ενώ στους «16» η επικρατέστερη είναι η Ίγκα Σβιόντεκ.

Στην οκτάδα λογικά θα περιμένει η Ελίνα Σβιτολίνα και στα ημιτελικά η Νο.2 του ταμπλό Έλενα Ριμπάκινα, που έχει στο δικό της τέταρτο την περσινή φιναλίστ Αμάντα Ανισιμόβα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα (29/6).

Οι πιθανοί προημιτελικοί