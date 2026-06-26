Wimbledon: Το κορυφαίο ραντεβού του παγκόσμιου τένις σε περιμένει στην ΕΟΝ

Το Wimbledon επιστρέφει από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου και οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου δίνουν ραντεβού στην πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova για το μεγαλύτερο Grand Slam της χρονιάς.

Το σπουδαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο επιστρέφει και υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά μοναδικές συγκινήσεις. Από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου, το Wimbledon ανοίγει τις πύλες του και όλα τα βλέμματα στρέφονται στα ιστορικά κορτ της Αγγλίας, εκεί όπου οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του παγκόσμιου τένις διεκδικούν τον πιο prestigious τίτλο του αθλήματος.

Το Νο.1 Grand Slam του κόσμου συγκεντρώνει όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου τένις, προσφέροντας αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου και στιγμές που γράφουν ιστορία στο άθλημα.

Για το ελληνικό κοινό, το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, οι οποίοι θα επιδιώξουν να ξεχωρίσουν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου τένις.

Όλη η δράση του Wimbledon θα μεταδοθεί μέσα από την EON και τα κανάλια Novasports, δίνοντας στους φίλους του αθλήματος τη δυνατότητα να απολαύσουν κάθε σημαντική μονομαχία από τα κορτ της Αγγλίας μέσα από τα προγράμματα EON+, με κόστος 26€/μήνα.

Παράλληλα, με τη λειτουργία EON Sports Mode, η εμπειρία θέασης απογειώνεται, καθώς οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ζωντανά αποτελέσματα αγώνων και αναλυτικά στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χάνουν καμία σημαντική εξέλιξη.

Και επειδή η δράση δεν σταματά ποτέ, μπορείς να παρακολουθήσεις το Wimbledon όπου κι αν βρίσκεσαι, αφού η EON είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές, ώστε να μη χάνεις ούτε στιγμή από το κορυφαίο τενιστικό γεγονός του καλοκαιριού.