Η Μπενφίκα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ακαδέμικο Βισέου στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος με τον Παυλίδη να σκοράρει αλλά την ομάδα του να παίρνει μόλις έναν βαθμό στο Ντα Λουζ.

Ο Παυλίδης βρήκε δίχτυα αλλά η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 με την Ακαδέμικο Βισέου στο εναρκτήριο παιχνίδι της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και άφησε δύο βαθμούς μόλις από την πρώτη αγωνιστική σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι σημάδεψαν τρεις φορές το δοκάρι.

Οι Αετοί της Λισαβόνας δεν κατάφεραν να κάνουν νικηφόρα πρεμιέρα καθώς σε έναν αγώνα με γκολ και θέαμα η νεοφώτιστη Ακαδέμικο Βισέου έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την πρωτεύουσα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε εντυπωσιακά ανοίγοντας λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα μόλις στο 10ο λεπτό.

Ο Έλληνας διεθνής υποδέχθηκε τη μπάλα στην πλάτη της άμυνας, είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ λίγο έξω από την εστία του και με εντυπωσιακό σουτ τον νίκησε από μακριά για να γράψει το 1-0. Στη συνέχεια, το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό, φάσεις και αρκετές κίτρινες κάρτες. Στο 36ο λεπτό ο Παυλίδης έφτασε κοντά στο 2-0 αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Περέιρα στο 55' αλλά ο Πρεστιάνι έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Σίλβα τρία λεπτά αργότερα. Το 2-2 διαμορφώθηκε από τον Κλοβίς στο 67ο λεπτό. Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης η Μπενφίκα πίεσε αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Υπενθυμίζεται πως ο αγώνας έγινε κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας τιμωρίας των γηπεδούχων. Η Πόρτο ήταν η μοναδική που ξεκίνησε νικηφόρα από το «Big 3», καθώς και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Αμαδόρα παρά το γκολ του Ιωαννίδη.