O Περικλής Ιακωβάκης αποτρελάθηκε με την Ελένη: «Άσε μας ρε @iakovakii»
O Περικλής Ιακωβάκης το 1998 στο Ανεσί της Γαλλίας, χάρισε στον ελληνικό στίβο το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, με τη δική του νίκη στα 400μ. εμπ. με 49.82.
Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα ο «Πέρι» βλέπει την κόρη του Ελένη να μεγαλουργεί στο Όρεγκον, φθάνοντας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ίδιο αγώνισμα και στην ίδια διοργάνωση!
Είχε προηγηθεί στις 18 Ιουλίου το χρυσό μετάλλιο από την Ελένη Ιακωβάκη στον αγώνα στόχο της χρονιάς, στα 400μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ριέτι, κι ενώ 20 χρόνια νωρίτερα ο μπαμπάς είχε γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στο Γκέτεμποργκ.
Ο 47χρονος σήμερα Περικλής Ιακωβάκης αποφεύγει να μιλά για τα τόσα σπουδαία που έχει πετύχει μέσα στο 2026 η 17χρονη κόρη του. «Καλύτερα γράψε για τα παιδιά» μας είχε πει την επομένη της νίκης της κόρης του στο Ριέτι.
Όμως ελάχιστα λεπτά μετά το χάλκινο μετάλλιό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, ο Περικλής Ιακωβάκης ανέβασε δύο stories. Στο ένα με την κατάταξη του τελικού, γράφοντας: «Άσε μας ρε @iakovakii» και στο 2ο εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, για την επιτυχία της κόρης του.
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