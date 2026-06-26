Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα με Γκαστόν και στη συνέχεια... Τζόκοβιτς
Στο Wimbledon είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαθαίνοντας τον αντίπαλο στην πρεμιέρα του και το μονοπάτι το οποίο αναμένεται ν' ακολουθήσει. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει με τον Ουγκό Γκαστόν, ο οποίος είναι qualifier.
Μπορεί το έργο του 27χρονου τενίστα να μην μοιάζει και τόσο εύκολο απέναντι στον Γάλλο τενίστα, ο οποίος είναι πολύ καλός πίσω από το σερβίς, αλλά σε περίπτωση πρόκρισης τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ο Νο.87 του κόσμου, εάν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί του τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας στην πρεμιέρα του θα παίξει κόντρα στον Γίμπινγκ Γου.
Τώρα, εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορέσει να φτάσει στον τρίτο γύρο εκεί είναι πολύ πιθανό να συναντήσει τον Αρτούρ Ριντερκνές. Ενώ στη φάση των «16» ο επικρατέστερος αντίπαλος είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ στα προημιτελικά και στην τετράδα, εκτός απροόπτου, θα είναι ο Γιάνικ Σίνερ, επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχος του τίτλου.
Oι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (29/6).
Οι πιθανοί προημιτελικοί
- Γιακνίκ Σίνερ - Ντανιίλ Μεντβέντεφ
- Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ - Νόβακ Τζόκοβιτς
- Άλεξ Ντε Μινόρ - Μπεν Σέλτον
- Τέϊλορ Φριτζ - Αλεξάντερ Ζβέρεφ
June 26, 2026
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