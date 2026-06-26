Τον αντίπαλο στην πρεμιέρα του στο Wimbledon έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στην κλήρωση που έγινε το μεσημέρι για το τρίτο Grand Slam της σεζόν.

Στο Wimbledon είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαθαίνοντας τον αντίπαλο στην πρεμιέρα του και το μονοπάτι το οποίο αναμένεται ν' ακολουθήσει. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει με τον Ουγκό Γκαστόν, ο οποίος είναι qualifier.

Μπορεί το έργο του 27χρονου τενίστα να μην μοιάζει και τόσο εύκολο απέναντι στον Γάλλο τενίστα, ο οποίος είναι πολύ καλός πίσω από το σερβίς, αλλά σε περίπτωση πρόκρισης τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ο Νο.87 του κόσμου, εάν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί του τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας στην πρεμιέρα του θα παίξει κόντρα στον Γίμπινγκ Γου.

Τώρα, εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορέσει να φτάσει στον τρίτο γύρο εκεί είναι πολύ πιθανό να συναντήσει τον Αρτούρ Ριντερκνές. Ενώ στη φάση των «16» ο επικρατέστερος αντίπαλος είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ στα προημιτελικά και στην τετράδα, εκτός απροόπτου, θα είναι ο Γιάνικ Σίνερ, επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχος του τίτλου.

Oι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (29/6).

Οι πιθανοί προημιτελικοί