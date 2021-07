Ναδάλ σε Τζόκοβιτς: «Είναι τρομερό που μοιραζόμαστε αυτό το ρεκόρ» (pic)

Μετά από τον Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ συνεχάρη δημόσια τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το 20ο Grand Slam.

Τρεις παίκτες, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράζονται από την Κυριακή 11 Ιουλίου το ρεκόρ των 20 Grand Slam κατακτήσεων.

Ο Σέρβος μετά από την κατάκτηση του Wimbledon έγινε ο 3ος της παρέας και για αυτή την επιτυχία του μετά από τον Φέντερερ τον συνεχάρη και ο Ναδάλ.

«Συγχαρητήρια Νόβακ για αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα. Τα 20 Grand Slams είναι τεράστιο και είναι τρομερό που 3 παίκτες μοιραζόμαστε αυτό το ρεκόρ. Μπράβο και συγχαρητήρια ξανά, σε εσένα και στην ομάδα σου», έγραψε ο Ισπανός στα social media.

Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon