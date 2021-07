Το 20ο Grand Slam στα χέρια του Νόβακ Τζόκοβιτς! (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε στον τελικό με 3-1 σετ του Ματέο Μπερετίνι κατέκτησε το 6ο Wimbledon και έφτασε τα 20 Grand Slam ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ!

Ιστορία έγραψε στο Λονδίνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς αφού κατέκτησε το 6ο Wimbledon της καριέρας του που είναι συνάμα το 20ο Grand Slam και είναι πλέον στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ!

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 και παραμένει στο Νο1 κόσμου επικράτησε σε 3.23' με 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 του Ιταλού Ματέο Μπερετίνι και κατέκτησε το 3ο Grand Slam του μέσα στο 2021, μετά από το Australian Open και το Roland Garros.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι αλλά έπαιξε έξυπνα τον Ιταλό που είχε την βοήθεια του κόσμου αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει έως το τέλος τη νίκη.

Ο Ματέο Μπερετίνι έγινε ο πρώτος Ιταλός που έπαιξε σε τελικό στο Wimbledon και την Δευτέρα θα είναι στο Νο8 κόσμου ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς όπως και το 2019 μετά από το φινάλε δοκίμασε και πάλι λίγο από το γρασίδι του Wimbledon.

Οι Big-3 φτάνουν τους 60 Grand Slam τίτλους από το 2003 έως το 2021 και το τένις δεν θα ζήσει ξανά μια παρόμοια εποχή.

Αυτός ήταν ο 85ος τίτλος καριέρας για τον Τζόκοβιτς ο οποίος έχει 20 Grand Slam (ρεκόρ) και 36 Masters. Ο μόνος τίτλος που του έχει ξεφύγει είναι το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και θα παλέψει γι' αυτό στο Τόκιο.

Το ρεκόρ του Λέιβερ

Είναι ο μοναδικός παίκτης στην open era που έχει κερδίσει σε μια χρονιά Australian Open, Roland Garros και Wimbledon και κυνηγάει πλέον το απίστευτο ρεκόρ του Ροντ Λέιβερ ο οποίος το 1962 και το 1969 είχε κερδίσει και τα 4 Grand Slam!

Επιπλέον ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε στις 21 νίκες σε 21 αγώνες σε Grand Slam στο 2021 αλλά και στις 21 σερί νίκες στο Wimbledon το οποίο κατακτά για 3η συνεχή χρονιά (2018, 2019, 2021, το 2020 δεν διεξήχθη).

Ξεπέρασε τον Μποργκ

Έφτασε στις 6 κατακτήσεις στο Wimbledon αφού είχε πάρει και τις κούπες το 2011, το 2014 και το 2015 και ξεπέρασε τις 5 του Μπιορν Μποργκ. Είναι όμως 3ος στη λίστα μετά από τον Πιτ Σάμπρας (7) και τον Ρότζερ Φέντερερ (8).

Ο Τζόκοβιτς είναι ο νεότερος από τους τρεις που φτάνει στα 20 Grand Slam και το πέτυχε στον 30ο τελικό του ενώ ο Ράφα Ναδάλ στον 28ο.

Ο Σέρβος έχει πλέον 9 Australian Open, που είναι ρεκόρ, 6 Wimbledon, 3 US Open και 2 Roland Garros. Είναι ο μοναδικός στην open era που έχει κερδίσει τουλάχιστον 2 τίτλους σε κάθε Grand Slam.

Ανατροπή και προβάδισμα!

Το 1ο σετ αρχίζει με μπρέικ πόιντ του Μπερετίνι, από διπλό σφάλμα του Τζόκοβιτς, αλλά ο Σέρβος θα το σβήσει και θα φτάσει στο 1-0. Ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 2-1 και θα έχει και μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ.

Ο Ιταλός θα το σβήσει αλλά ο Σέρβος θα έχει και 2ο και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1! Με love service game θα πάει στο 4-1 και εν συνεχεία με άνεση στο 5-2.

The award for Best Fan Sign this fortnight goes to... #Wimbledon pic.twitter.com/MdpvTI22qc — ATP Tour (@atptour) July 11, 2021

Ο Τζόκοβιτς θα έχει σετ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά θα το σβήσει ο Μπερετίνι και μετά από 7 ισοπαλίες θα μειώσει σε 5-3.

Ο Μπερετίνι θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά ο Τζόκοβιτς το σβήνει με winner αλλά θα έχει και 2ο και θα μειώσει σε 5-4 με μπρέικ!

Ο Ιταλός υπερασπίζεται το μπρέικ για το 5-5 όμως ο Σέρβος με love service game ανακτά το προβάδισμα (6-5).

Tennis history's greatest chase is over. NOVAK DJOKOVIC is a 20-time major champion. #Wimbledon pic.twitter.com/IcqaK0IiyF — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 11, 2021

Με δυσκολία ο Ιταλός θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Ο Ιταλός με μίνι μπρέικ πάει ξεκινάει με 3-0, ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 3-3 και μειώνει σε 4-5. Ο Μπερετίνι σε 1.10' θα κλείσει το σετ στο 7-6 (4)!

Η απάντηση του "Νόλε"

Ο Τζόκοβιτς ανοίγει με μπρέικ (1-0) το 2ο σετ και θα φτάσει στο 2-0. Ο Σέρβος θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά θα τα σβήσει ο Ιταλός αλλά με το 3ο ο Τζόκοβιτς θα "σπάσει" το σερβίς και θα προηγηθεί με 3-0.

Did you see that? Did you see that?? What a point #Wimbledon #Djokovic pic.twitter.com/MdAA020CpM — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 11, 2021

Με love service game θα φτάσει στο 4-0 και στο 5-1. Με love service game ο Ιταλός μειώνει σε 5-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ. Με τη 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και θα μειώσει σε 5-3.

Ο Σέρβος θα έχει τριπλό σετ πόιντ (μπρέικ πόιντ) αλλά ο Ιταλός θα τα σβήσει και τα 3 και θα μειώσει σε 5-4!

Ο "Νόλε" θα φτάσει πάλι σε τριπλό σετ πόιντ αλλά στο σερβίς του και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Διαφορά ενός μπρέικ!

Στο 3ο σετ ο Ματέο Μπερετίνι αρχίζει με love service game και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 και θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1.

"I can't hear you" - Djokovic to crowd after saving two breakpoints. #wimbledon pic.twitter.com/XyGnv2iOTQ — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 11, 2021

Με άσο ο Μπερετίνι θα κλείσει το 5ο γκέιμ για το 3-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο!Θα το σβήσει ο Τζόκοβιτς και με άσο θα πάει στο 4-2!

Μειώνει σε 4-3 με love service game ο Ιταλός αλλά ο Σέρβος θα φτάσει στο 5-3.

Ο "Νόλε" θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα προηγηθεί με 2-1.

Με υπομονή στην κορυφή

Στο 4ο ο Τζόκοβιτς ισοφαρίζει σε 1-1 με το σερβίς του και ο Μπερετίνι θα αποκτήσει προβάδισμα με 2-1.

Ο Σέρβος θα φέρει το σετ στα ίσια (2-2) και μετά στο 3-3. Με μπρέικ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πάει στο 4-3 και με το σερβίς του στο 5-3.

Ο Ιταλός θα σβήσει 2 championship point αλλά με το 3ο θα κλείσει το παιχνίδι με μπρέικ!

Με την γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι ήταν 145-131. Ο Τζόκοβιτς είχε 6/15 μπρέικ πόιντ και ο Μπερετίνι 2/7. Ο Ιταλός είχε 57-31 winners αλλά είχε μεγάλη διαφορά στα αβίαστα.

Ο "Νόλε" είχε 21 και ο Ματέο έφτασε τα 48. Οι άσοι ήταν 16-5 για τον Ιταλό.

Ο Τζόκοβιτς είχε 79% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 71% στο φιλέ.