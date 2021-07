Τα συγχαρητήρια του "Βασιλιά" Φέντερερ στον Τζόκοβιτς για το 20ο (pic)

O Ρότζερ Φέντερερ συνεχάρη δημόσια τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το 20ο Grand Slam και δήλωσε περήφανος που έπαιξε σε αυτή την εποχή των πρωταθλητών!

Με μήνυμα του στα social media ο Ρότζερ Φέντερερ συνεχάρη δημόσια τον Νόβακ Τζόκοβιτς για την κατάκτηση του 20ου τίτλου Grand Slam του στο Wimbledon.

Ο Ελβετός με τα 8 Wimbledon που στις 28 Ιανουαρίου 2018 στη Μελβούρνη έγινε ο 1ος τενίστας που κατακτά 20 Grand Slam, είδε πρώτα στις 11 Οκτωβρίου 2020 τον Ράφα Ναδάλ να τον ισοφαρίζει στο Παρίσι και εν συνεχεία στις 11 Ιουλίου 2021 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να τον φτάνει στο Wimbledon.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!