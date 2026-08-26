Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» έκανε η Καλαμάτα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σταύρου Αγγελή και του Δημήτρη Ναούμη.

Η Καλαμάτα, λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα της στη Super League, όπου προηγήθηκε δύο φορές του Άρη (2-3) αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, συνεχίζει να ενισχύεται στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Πιο συγκεκριμένα η Μαύρη θύελλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σταύρου Αγγγελή και του Δημήτρη Ναούμη που προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με δύο ακόμη προσθήκες συνεχίζει η Καλαμάτα την ενίσχυση του ρόστερ της, ανεβάζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων λύσεων για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και το τεχνικό του επιτελείο, τονώνοντας περισσότερο και το ελληνικό στοιχείο.

Η Μαύρη Θύελλα ανακοινώνει την απόκτηση του Σταύρου Αγγελή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους. Ο 27χρονος Μεσσήνιος επιθετικός αποτελεί μία από τις πλέον παραγωγικές παρουσίες των τελευταίων ετών στα γήπεδα του νομού μας και έρχεται στην Καλαμάτα μετά από μια εξαιρετική σεζόν στη Γ’ Εθνική, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ.

Ο Αγγελής έχει «χτίσει» τη φήμη του ως δεινός σκόρερ, διαθέτοντας εξαιρετικό ένστικτο στην περιοχή, καλή ποδοσφαιρική αντίληψη και συνέπεια στο σκοράρισμα. Τώρα καλείται να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φορώντας τη μελανόλευκη φανέλα.

Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Δημήτρης Ναούμης. Ο 22χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο Ναούμης προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023. Έχει ήδη καταγράψει 21 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο και ένα γκολ, ενώ η δυνατότητά του να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις προσφέρει επιπλέον λύσεις στο τεχνικό επιτελείο.

Με τις δύο αυτές κινήσεις, η Καλαμάτα προσθέτει ποιότητα, βάθος και περισσότερες επιλογές στο ρόστερ της, συνεχίζοντας τη διαμόρφωση μιας ομάδας που θα έχει πολλαπλές λύσεις σε κάθε γραμμή.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα καλωσορίζει τον Σταύρο Αγγελή και τον Δημήτρη Ναούμη στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο».