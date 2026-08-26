Το Περιστέρι έκανε δικό του, τον Νόα Φραϊντέλ τον οποίο και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα.

Μετά την... πρόωρη λήξη της συνεργασίας με τον Πολ Σκραγκς, οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» προχώρησαν άμεσα στην ενίσχυση του ρόστερ με τον αντικαταστάτη του.

Ο λόγος για τον Νόα Φραϊντέλ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πολωνία με τη φανέλα της Σζετσίν.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Νόα Φραϊντέλ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 26χρονος γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Νόα Φραϊντέλ γεννήθηκε στο Tea της South Dakota στις 26 Νοεμβρίου 2000, έχει ύψος 1.93 και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Φοίτησε στο κολέγιο South Dakota State Jackrabbits για μια τριετία (2019-2020 έως 2021-2022) και την τελευταία διετία στο James Madison Dukes (2022-2023 και 2023-2024) όπου συνολικά σε 132 αγώνες είχε 11.9 πόντους μέσο όρο καριέρας στο κολέγιο, 4.1 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 27.6 λεπτά συμμετοχής.

Στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη (2024-2025) αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Stella Artois Leuven Bears με την οποία σε 38 αγώνες είχε 16.2 πόντους μέσο όρο 4.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 28.4 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 36.9% στα τρίποντα.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) έπαιξε στην Πολωνική King Szczecin όπου σε 35 αγώνες είχε 10.1 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 23.7 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 34.6% στα τρίποντα.»