Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμρά Λουζά.

Ακόμη μία σημαντική μεταγραφή είναι κοντά να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, αφού συμφωνήσει με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμρά Λουζά. Ο 27χρονος Μαροκινός αγωνίζεται ως μέσος και ήταν αρχηγός στην αγγλική Γουότφορντ, η οποία είχε δαπανήσει 10 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει πριν πέντε χρόνια.

Αφότου επετεύχθη το deal τόσο με το αγγλικό κλαμπ όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, τώρα αυτό που μένει είναι απλώς εκείνος να έρθει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και το διαδικαστικό μέρος της συμφωνίας.

Αυτό αναμένεται να συμβεί κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι» και να ανακοινωθεί.

Η διάρκειά του θα είναι τριετής ενώ αναμένεται να υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.