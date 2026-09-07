Η Κινγουέν Ζενγκ έχοντας γυρίσει το 1ο σετ από το 0-5, στο 7-5, στη συνέχεια πήρε και το 2ο σετ από την Ίγκα Σβιόντεκ και μαζί την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open.

Η Κινγουέν Ζενγκ με τα κατορθώματά της είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών στο US Open. H 24χρονη Κινέζα, ολυμπιονίκης πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι, αφού γύρισε το 1ο σετ από το 0-5, στο 7-5 κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, στο τέλος πήρε και τη νίκη με 7-5, 6-3 και την πρόκριση για 3η φορά στα προημιτελικά του US Open.

Η Ζενγκ το ίδιο πέτυχε και στον αγώνα του 3ου γύρου με τη Μάντισον Κις και στο 3ο σετ, όταν από το 0-5, πήρε την πρόκριση με 7-5!

Φιναλίστ πριν από δύο χρόνια στο Australian Open, η Ζενγκ στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Έλενα Ριμπάκινα.

The self-belief? Extraordinary.



After starting the match 0-5 down in 20 minutes, Zheng Qinwen takes out Swiatek 7-5, 6-3! pic.twitter.com/WHUGzShzrV September 7, 2026

Η Ίγκα Σβιόντεκ θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει, αν και στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε σχετικά, μάλλον το πήρε ψύχραιμα, λέγοντας τα εξής: «Είναι απλώς ένας αγώνας, σαν... να προσπαθούμε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως συνήθως. Τι εννοείς; Νομίζεις ότι είναι κάτι τρελό; Μπορείς να χάσεις ένα σετ με οποιοδήποτε σκορ, τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό. Αυτό ακριβώς συνέβη και αυτό είναι όλο».

Iga Swiatek in press after her loss to Qinwen Zheng:



"More specifically about the first set, having been up 5 love and bouncing back from that.. how do you think you'll go about internalizing that and growing from it?"



"It's just one match, like.... try to play the same way as… pic.twitter.com/sYQ9dmKWKE September 7, 2026

Πρόκριση με ανατροπή η Μίρα Αντρέεβα

Tην ίδια ώρα η Μίρα Αντρέεβα χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια μέχρι να νικήσει την Αναστασία Ποταπόβα με 5-7, 6-4, 6-3 και για πρώτη φορά να περνά στα προημιτελικά.

Η 19χρονη Ρωσίδα είδε τη συμπατριώτισσά της, που αγωνίζεται για τη Ρωσία, να έχει πτώση και να τραυματίζεται στο αριστερό πόδι, στο ξεκίνημα του 9ου game του 3ου σετ.

Η Αντρέεβα, πρωταθλήτρια φέτος στο Roland Garros, θα αγωνιστεί για 5η φορά σε προημιτελικά Grand Slam, με αντίπαλο την 22χρονη Κόκο Γκοφ ή τη 18χρονη Ίβα Γιόβιτς.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό τα ζευγάρια των προημιτελικών είναι τα εξής: Σαμπαλένκα-Νόσκοβα και Πεγκούλα-Ναβάρο.