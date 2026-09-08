Μετά από 20 χρόνια από τον θρίαμβο επί της Μίλαν η ΑΕΚ πανηγύρισε νίκη σε main phase του Champions League, η οποία επίσης ήταν με 1-0, χάρη σε απευθείας φάουλ.

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος επικράτησε της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και μπήκε στη League Phase του Champions League με τρίποντο. Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της Ένωσης σε main phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από 20 χρόνια!

Στις 21 Νοεμβρίου του 2006 η ΑΕΚ του Λορέντζο Σέρα Φερέρ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των Ομίλων, υποδέχτηκε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Μίλαν, την οποία νίκησε επίσης με 1-0.

Όπως κι απόψε ο Δικέφαλος είχε πάρει το τρίποντο χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ ξένου ποδοσφαιρσιτή, στο πρώτο ημίχρονο. Για την ΑΕΚ τότε είχε σκοράρει ο Ζούλιο Σέζαρ με τη γκολάρα που έχει μείνει σε όλους συνοδευόμενοι από την ατάκα «Φύγε Λύμπε»!

Αυτή είναι η τρίτη νίκη της Ένωσης σε main phase του Champions League κι όλες είναι με 1-0. Παρθενική νίκη του Δικεφάλου ήταν επί της Λιλ στο ΟΑΚΑ χάρη σε «μπομπόνι» σήμα κατατεθέν του Νίκου Λυμπερόπουλου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων :

ΑΕΚ: Σορεντίνο, Τσιρίλο, Δέλλας,Παπασταθόπουλος, Τζιωρτζιόπουλος (78' Μόρας), Ζήκος, Έμερσον, Μαντούκα, Τόζερ (66' Κυριακίδης), Ζούλιο Σέζαρ (86' Χετεμάι) Λυμπερόπουλος.

ΜΙΛΑΝ: Ντίντα (78' Κάλατς), Μπρόκι, Μαλντίνι, Κοστακούρτα (46' Γιανκουλόφσκι) Σίμιτς, Ολιβέιρα (70' Μποριέλο) Ζέεντορφ, Πίρλο, Κακά, Μπονέρα, Ιντσάγκι.