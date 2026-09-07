Η Κινγουνέν Ζενγκ έχανε 5-0 το 1ο σετ από την Ίγκα Σβιόντεκ, όμως το κατέτκησε με 7-5, ό,τι δηλαδή πέτυχε και στο 3ο σετ του αγώνα της με τη Μάντισον Κις, που την έστειλε στον 4ο γύρο του US Open.

Η Κινγουέν Ζενγκ το έκανε ξανά, για την ακρίβεια σε 2ο σερί σετ που παίζει στο US Open, καταφέρνει να κατακτήσει σετ στο οποίο ήταν πίσω στο σκορ με 5-0!

Η 24χρονη ολυμπιονίκης πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι, στον αγώνα του 3ου γύρου απέναντι στη Μάντισον Κις, είδε την Αμερικανίδα να προηγείται με 5-0 στο 3ο σετ κι όμως κατάφερε να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση.

«Θα έβαζα τα κλάματα αν έχανα το σετ με 6-0, ήθελα τουλάχιστον να πάρω ένα game» δήλωνε μετά η παίκτρια από την Κίνα.

QINWEN ZHENG WON BOTH OF THESE SETS IN BACK-TO-BACK MATCHES



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Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο 1ο σετ με αντίπαλο την Ίγκα Σβιόντεκ στο παιχνίδι του 4ου γύρου, που άνοιξε το πρόγραμμα της Δευτέρας (7/9) στο Arthur Ashe.

Η Σβιόντεκ προηγήθηκε 5-0 και πάλι όμως η παίκτρια από την Κίνα έκανε το αδύνατο, δυνατό: Με επτά στη σειρά κερδισμένα games κατέκτησε το 1ο σετ, απέναντι στην Πολωνίδα, που υπέπεσε σε διπλό λάθος στο set point και σαν χαμένη στο διάστημα προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Η Ζενγκ, Νο.121, ξεκίνησε από τα προκριματικά και τώρα διεκδικεί την είσοδο για 3η φορά στην καριέρα της στο US Open.