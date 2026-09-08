Δείτε το υπέροχο γκολ του Ραζβάν Μαρίν και τα highlights της σπουδαίας νίκης της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ.

Η ΑΕΚ άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν πολλές ευκαιρίες με κινητήριο μοχλό τον Λόβρο Μάγερ, όμως είχαν σε κακή ημέρα εκτελεστικά τον Μπάρναμπας Βάργκα. Από την πλευρά του ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κράτησε το «μηδέν», έχοντας και μια σπουδαία επέμβαση με το πόδι σε τετ α τετ.

Ο Δικέφαλος βρήκε το γκολ της νίκης στο 21ο λεπτό, με μαγική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, σε παράβαση που κέρδισε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Τα highlights του ΑΕΚ - ΛΑΣΚ