ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν πολλές ευκαιρίες με κινητήριο μοχλό τον Λόβρο Μάγερ, όμως είχαν σε κακή ημέρα εκτελεστικά τον Μπάρναμπας Βάργκα. Από την πλευρά του ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κράτησε το «μηδέν», έχοντας και μια σπουδαία επέμβαση με το πόδι σε τετ α τετ.
Ο Δικέφαλος βρήκε το γκολ της νίκης στο 21ο λεπτό, με μαγική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, σε παράβαση που κέρδισε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.
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Τα highlights του ΑΕΚ - ΛΑΣΚ
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