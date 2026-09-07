Ο Κάρλος Αλκαράθ αποτελεί πόλο έλξης στο US Open και κάθε του κίνηση στο κορτ δεν περνά απαρατήρητη, όπως συνέβη στον τέλος του αγώνα του στον 3ο γύρο,

Tα Grand Slam πέρα από το καθαρά αγωνιστικό μέρος, αποτελούν και σόου, ειδικά όταν αναφερόμαστε στο US Open. Στη Νέα Υόρκη η τενιστική δράση έχει μπει στην τελική της ευθεία και οι θεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τα μεγάλα αστέρια.

Όπως ο Κάρλος Αλκαράθ, που επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό και την επέμβαση στον δεξιό καρπό τον Απρίλιο. Ο 23χρονος Ισπανός υπερασπίζεται τον τίτλο του, μετά τη νίκη του επί του Τόμι Πολ έφθασε στις 28 νίκες σε 31 παιχνίδια στο US Open και πέρασε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον.

Ο Αλκαράθ αποτελεί πόλο έλξης για τους κόσμο και κάθε κίνησή του στο κορτ δεν περνά απαρατήρητη στο κορτ. Όπως συνέβη μετά τη νίκη του επί του Κινέζου, Γουίμπινγκ Βου στον 3ο γύρο. Με την ολοκλήρωση του αγώνα ο Αλκαράθ πήγε στην καρέκλα του, αλλάζοντας το t-shirt και τα κινητά σηκώθηκαν για να αποθανατίσουν τη στιγμή.

