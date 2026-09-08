Νίκολιτς: «Πολύ ώριμη εμφάνιση, δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγες»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Magenta TV μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση και υπέταξε τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στο Magenta TV στάθηκε στην ώριμη εμφάνιση της ομάδας του και εξήγησε το λόγο που έκανε αλλαγές προς το τέλος του ματς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια στους παίκτες. Μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ. Πολύ ώριμη εμφάνιση. Θα μας βοηθούσε αλλο ενα γκολ να "καθαρίσουμε το ματς. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε.

Δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγες έτσι όπως παίζαμε. Ματς με πολύ ένταση και δύσκολο. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Κοιτάμε το ματς με τον Αστέρα.

Καταπληκτικό γκολ ο Μαρίν. Ήταν η ανταμοιβή του για την εξαιρετική του εμφάνιση απόψε».