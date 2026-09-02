H Πάουλα Μπαντόσα σε ένα παιχνίδι που άρχισε την Τρίτη κι ολοκληρλώθηκε την Τετάρτη, νίκησε την Ντάρια Κασάτκινα και θα συναντήσει την Κόκο Γκοφ στον 2ο γύρο στο US Open.

H Πάουλα Μπαντόσα και η Ντάρια Κασάτκινα υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο κορτ, καθώς το παιχνίδι τους την Τρίτη (1/9) διεκόπη εξ αιτίας της βροχής, με την Μπαντόσα να έχει το προβάδισμα με 6-1, 5-4 και έχοντας το σερβίς στο 10ο game με το σκορ να είναι στο 40-40 και την Ισπανίδα να έχει σπαταλήσει τρία match points.

To παιχνίδι συνεχίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9), σφήνα στο πρόγραμμα στο Stadium 17, όπου αργότερα θα αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Λόιντ Χάρις.

Τελικά η Μπαντόσα έφθασε στο στόχο της, έκλεισε το game και το σετ (6-4) και πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Η Μπαντόσα κινδύνεψε, καθώς χρειάστηκε να φθάσει στο 9ο match point και με άσο να τελειώσει το παιχνίδι, ενώ «έσβησε» και δύο break point της Κασάτκινα.

«Αισθάνομαι πολύ καλά, δεν έχω παίξει τις τελευταίες βδομάδες, αλλά αισθάνομαι υγιές το σώμα μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ήταν τόσο λυπηρό να χάσω το περσινό τουρνουά, έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και ένα μέρος της καρδιάς μου ανήκει εδώ» δήλωσε η 29χρονη Μπαντόσα, που έχει παίξει προημιτελικό πριν από δύο χρόνια στο US Open.

Σε άλλα παιχνίδια του πρωινού προγράμματος της Τετάρτης στο US Open, η Τζέσικα Πεγκούλα σε 56 λεπτά τελείωσε τον αγώνα με τη Σοφία Κένιν με 6-3, 6-1 και στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντεζ.

Untouchable 😮‍💨



Jessica Pegula is safely through to R3, sprinting past Kenin 6-3, 6-1 in under an hour! pic.twitter.com/yPpljpaY6p — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Στην ιταλική μονομαχία η Τζασμίν Παολίνι επικράτησε επί της Λουκρετσία Στεφανίνι με 6-4, 6-1 και έδωσε ραντεβού για τη φάση των «32» με τη Σοράνα Κιρστέα, καθώς η Ρουμάνα νίκησε την Νταϊάν Πέρι 6-2, 7-5.