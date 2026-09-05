«Καρφιά» του Κρις Πολ για τους Κλίπερς: «Είναι πιθανότατα ένα από τα πιο ασεβή πράγματα που έχω βιώσει»

Ο Κρις Πολ μιλώντας σε podcast αναφέρθηκε στην εμπειρία που βίωσε από τα χρόνια του στους Κλίπερς.

Στο podcast «Build or Break» όπου βρέθηκε καλεσμένος ο Κρις Πολ, μίλησε σχετικά με την εμπειρία του που είχε με τους Κλίπερς.

Ο παλαίμαχος παίκτης, τόνισε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα του Λος Άντζελες ένιωσε μεγάλη έλλειψη σεβασμού, ενώ επίσης ανέφερε αρκετά αρνητικά σχόλια για τον σύλλογο.

Αναλυτικά τα λόγια του Κρις Πολ:

«Είναι πιθανότατα ένα από τα πιο ασεβή πράγματα που έχω βιώσει. Έχω περάσει πολλά τρελά πράγματα στην καριέρα μου. Έχοντας μεγαλύτερα παιδιά και μια σύζυγο που γνωρίζουν πολύ καλά όσα συμβαίνουν καθημερινά στην ομάδα και στον οργανισμό, προφανώς ήμουν εκνευρισμένος, αλλά το ίδιο συνέβαινε και με την οικογένειά μου και τους ανθρώπους μου.

Νομίζω ότι, επειδή έχουμε επενδύσει τόσα πολλά στην ομάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα πράγματα...

Σου δείχνει ότι, ανεξάρτητα από το τι κάνεις ή τι έχεις κάνει, κανείς δεν νοιάζεται».