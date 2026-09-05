Η Superleague 2 κάνει την πρώτη της σέντρα και το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα τα δεδομένα για ένα πρωτάθλημα που αλλάζει κι αναμένεται συναρπαστικό.

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν έχει ήδη κάνει την εκκίνησή της, ωστόσο το πρωτάθλημα της Superleague 2 κάνει σέντρα σήμερα Σάββατο (4/9), με την αναμέτρηση του Πανθρακικού κόντρα στον Πύργο.

Μια λίγκα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει μια βασικότατη διαφορά συγκριτικά με πέρυσι, το γεγονός πως όλες οι ομάδες βρίσκονται σε έναν ενιαίο όμιλο, πράγμα που σημαίνει περισσότερα παιχνίδια, μεγαλύτερη αγωνία και φυσικά ενδιαφέρον για άνοδο και υποβιβασμό. Το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα τα βασικά στοιχεία για τη φετινή Β' Εθνική.

Οι 16 ομάδες της λίγκας

Η φετινή Superleague 2 όπως είπαμε αλλάζει σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι πρότινος (από το 2021), αφού ο Βόρειος και ο Νότιος Όμιλος έγιναν ένα. Έτσι, οι 16 ομάδες που θα λάβουν μέρος θα παίξουν από δυο φορές με τον κάθε ένα αντίπαλο, σε έναν «μαραθώνιο» 30 αγωνιστικών.

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν είναι οι εξής:

ΑΕΛ Novibet (υποβιβάστηκε από τη Superleague)

Πανσερραϊκός (υποβιβάστηκε από τη Superleague)

Νίκη Βόλου

Πανιώνιος

Αναγέννηση Καρδίτσας

Μαρκό

Αστέρας Τρίπολης Β'

Ολυμπιακός Β'

ΠΑΟΚ Β'

Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea

Νέστος Χρυσούπολης

Απόλλων Καλαμαριάς (ανέβηκε από τη Γ' Εθνική)

Πανθρακικός (ανέβηκε από τη Γ' Εθνική)

Πύργος (ανέβηκε από τη Γ' Εθνική)

Ζάκυνθος (ανέβηκε από τη Γ' Εθνική)

Το σύστημα διεξαγωγής

Όπως προ-αναφέραμε, η διοργάνωση της σεζόν 2026-2027 θα έχει 30 αγωνιστικές, στις οποίες θα κριθούν τα πάντα, αφού δεν θα υπάρχουν Playoffs & Playouts. Αυτό σημαίνει πως η θέση που θα καταλάβει η εκάστοτε ομάδα θα είναι η τελική, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι δυο πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα παίρνουν απευθείας την άνοδο για τα σαλόνια της Α' Εθνικής, ενώ οι τέσσερις τελευταίοι (13ος, 14ος, 15ος, 16ος) της κατάταξης θα υποβιβαστούν στη Γ΄Εθνική κατηγορία.

Τώρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

Περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ τους ματς

Καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς

Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων

Καλύτερη συνολική επίθεση

Καλύτερη συνολική άμυνα

Κλήρωση

Οι σπουδαίες προσθήκες

Μπορεί να μιλάμε για Superleague 2, ωστόσο αυτό δεν... απαγορεύει το γεγονός να δούμε ορισμένους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αφού οι διοικήσεις των συλλόγων κάνουν το καλύτερο δυνατό για την επίτευξη των στόχων τους.

Φυσικά, το όνομα που ξεχωρίζει είναι εκείνο του Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός πρώην άσος του Ολυμπιακού επέστρεψε στη χώρα μας για λογαριασμό της Μαρκό και είναι δεδομένο πως με την ποιότητα και την εμπειρία (38 ετών) που διαθέτει, θα βοηθήσει αρκετά το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου.

Εξίσου «δυνατή» προσθήκη είναι και αυτή του Γιώργου Παμλίδη στη Νίκη Βόλου. Ο πρώτος σκόρερ του Β' Ομίλου άφησε την Καλαμάτα και πλέον θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Μαγνησίας, που θέλει να ανέβει στη Superleague.

Παίκτες με εμπειρία από την μεγάλη κατηγορία όπως ο Εραμούσπε στον Πύργο, ο Βιγιαφάνιες στην Athens Kallithea, ο Νέιρα στη Ζάκυνθο, του Πασά στον Πανσερραϊκό και ο Ρισβάνης στην ΑΕΛ Novibet, σίγουρα ανεβάζουν το... level της κατηγορίας!

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή επιθετικού είναι εκείνη του Γιώργου Μάναλη στον Πανιώνιο. Ο γνωστός και ως «μπομπέρ» της Β' Εθνικής επιβεβαίωσε το παρατσούκλι του -και- την περασμένη σεζόν, αφού ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή, στην επιστροφή του Γηραιού στα σαλόνια της Superleague.

Να προσθέσουμε στη λίστα μας ακόμη δυο περιπτώσεις. Εκείνη του Πέπε Καστάνιο, που ύστερα από έξι χρόνια παρουσίας στον Αστέρα Τρίπολης συμφώνησε να φοράει τα χρώματα της Μαρκό, αλλά και αυτή του Ηλία Καραργύρη στην Ελλάς Σύρου, με τον άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού να δίνει σημαντικό «μπόνους» κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Θανάση Στάικου.

Φαβορί και... εκπλήξεις

Τώρα, αναφορικά με τις ομάδες που έχουν το «βάρος» του φαβορί για την άνοδο, αυτές φυσικά είναι ο Πανιώνιος και ο Πανσερραϊκός. Ο ναι μεν Ιστορικός έκανε μια αρκετά καλή περασμένη σεζόν, ωστόσο είδε την Καλαμάτα να υπερέχει και να παίρνει εκείνη το εισιτήριο της ανόδου.

Για την ομάδα των Σερρών τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ με ποιότητα και εμπειρία, ενώ παράλληλα πήρε στην τεχνική του ηγεσία τον master των ανόδων, Αλέκο Βοσνιάδη, κάτι που αυτομάτως ανεβάζει τις προσδοκίες.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον εντοπίζεται στις περιπτώσεις της Νίκης Βόλου που έκανε καλές μεταγραφές, της ΑΕΛ Novibet που θέλει άμεσα να γυρίσει εκεί όπου ανήκει, η Αthens Kallithea που πρόσθεσε εμπειρία με τις μεταγραφές της, καθώς και ομάδων όπως η Ελλάς Σύρου, που στην περσινή, παρθενική της σεζόν έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, η Μαρκό με ένα αρκετά δυναμικό ρόστερ και έμπειρο προπονητή, αλλά και ο Νέστος Χρυσούπολης που αν κρατήσει το αγωνιστικό του πλάνο μπορεί να κάνει...ζημιές.

Οι μεταδόσεις στη... δημόσια τηλεόραση και το ίντερνετ

Τέλος, όσον αφορά τις μεταδόσεις των αναμετρήσεων, αυτές επιστρέφουν στη Δημόσια τηλεόραση, καθώς η ΕΡΤ κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη διοργανώτρια αρχή έτσι ώστε να δείχνει στο φίλαθλο κοινό τα σημαντικότερα παιχνίδια.

Όπως προκύπτει, η συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ θα μεταδίδει τα σπουδαιότερα ματς της εκάστοτε αγωνιστικής, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα μέσω Live Streaming στο YouTube της εταιρίας χορηγού της διοργάνωσης.