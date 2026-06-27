Η Πάουλα Μπαντόσα αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά, κάνοντας αναφορά στις δυσκολίες που περνούσε, αλλά και στον Απόστολο Τσιτσιπά.

Η σχέση της Πάουλα Μπαντόσα με τον Στέφανο Τσιτσιπά φαίνεται πως δεν κύλησε καλά για την Ισπανίδα κι αυτό το έχει κάνει ξεκάθαρο. Σε πρόσφατες δηλώσεις της η πρώην Νο.2 τενίστρια στον κόσμο μίλησε για το παρελθόν της, λέγοντας πως δεν θέλει ν' αναφέρει ξανά το όνομα του Έλληνα τενίστα.

Παράλληλα, τόνισε πως νιώθει πιο ελεύθερη πλέον, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει ένα viral video με τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον οποίο φαίνεται να κοιτάζει πολύ αυστηρά έπειτα από μία παρατήρηση που της έχει κάνει ο ίδιος.

Οι δηλώσεις της Μπαντόσα

«Το είχα ήδη πει και το επιβεβαίωσαν και άλλες παίκτριες, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο tour, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό, ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους. Απλώς ήθελα να εξηγήσω, ως άνθρωπος, ως γυναίκα...

Δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί, υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω, για τα οποία υπέφερα για έναν χρόνο τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και το γεγονός ότι πολύς κόσμος μπόρεσε να ταυτιστεί με αυτή την ιστορία».

Και πρόσθεσε:

«Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφέρω ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου. Το έβγαλα από μέσα μου, έκλεισα ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους».

Για το viral video με τον Απόστολο Τσιτσιπά:

«Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση, ξέρει σε τι αναφέρομαι».