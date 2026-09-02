Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (2/9) θα αντιμετωπίσει τον Λόιντ Χάρις, για μια θέση στη φάση των «32» στο US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στον Αρτούρ Φις συνεχίζει την προσπάθειά του στο US Open. O 28χρονος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Νοτιαφρικανό, Λόιντ Χάρις σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Stadium 17 των εγκαταστάσεων, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του προγράμματος της Τετάρτης (2/9) κι αναμένεται να αρχίσει μετά τα μεσάνυχτα και γύρω στη 01:00 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης (3/9).

Ανάμεσα στα παιχνίδια που θα προηγηθούν είναι κι αυτό της Πάουλα Μπαντόσα με την Ντάρια Κασάτκινα, που δεν ολοκληρώθηκε την Τρίτη (1/9), με το σκορ να είναι στο 6-1, 5-4 υπέρ της Ισπανίδας.

Ο Τσιιτσιπάς θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον 29χρονο Λόιντ Χάρις, που βρίσκεται στο Νο.139 της παγκόσμιας κατάταξης και τη πιο σημαντική πορεία του στα Grand Slam, την έχει κάνει στο US Open το 2021, όταν έφθασε μέχρι τα προημιτελικά.

Ο νικητής στη φάση των «32» θα παίξει είτε με τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα (Νο.19), είτε με τον Βρετανό, Τόμπι Σάμουελ (Νο.110).





