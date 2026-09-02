Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό και οι Μεξικανοί... τρελάθηκαν!

Ο Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε λογαριασμό στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας ενάντια στην ΑΕΛ το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μια εξέλιξη που χαροποίησε ιδιαίτερα τους Μεξικανούς, οι οποίοι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή την πορεία του νεαρού επιθετικού τώρα που αυτός άφησε την πατρίδα του για να δοκιμαστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ενδεικτικό το βίντεο που ακολουθεί, στο οποίο μπορείτε να ακούσετε τους πανηγυρισμούς του σπίκερ στο τέρμα του Hormiga, στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το Claro Sports.