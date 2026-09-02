Ολυμπιακός: Τρελάθηκαν οι Μεξικανοί για το πρώτο γκολ του Γκονζάλες
Ο Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε λογαριασμό στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας ενάντια στην ΑΕΛ το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μια εξέλιξη που χαροποίησε ιδιαίτερα τους Μεξικανούς, οι οποίοι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή την πορεία του νεαρού επιθετικού τώρα που αυτός άφησε την πατρίδα του για να δοκιμαστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ενδεικτικό το βίντεο που ακολουθεί, στο οποίο μπορείτε να ακούσετε τους πανηγυρισμούς του σπίκερ στο τέρμα του Hormiga, στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το Claro Sports.
#Zona3Deportes | ¡Que sea el primero de muchos!🇬🇷 ⚽— Zona3Deportes (@Zona3Deportes) September 2, 2026
Así apareció Armando González en su primera titularidad con el Olympiacos. A los 34 minutos hizo su primer tanto en Europa.🔥
Arranque inmejorable para el delantero mexicano.🐜 pic.twitter.com/XPj8D1QZ5M
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