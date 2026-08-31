O Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τον Αρτούρ Φις να προηγείται με 6-4, 5-2, όμως με μια φανταστική συνέχεια πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη με 3-1 σετ και την πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open.

Oι παραδόσεις είναι για να σταματούν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πέτυχε με εμφατικό τρόπο απέναντι στον Αρτούρ Φις, με μια αντίδραση που θύμισε τον παίκτη που θαυμάσαμε, ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 σε μια ονειρεμένη πρεμιέρα στο US Open.

O Γάλλος προερχόμενος από τον τίτλο στο Μasters του Σινσινάτι κι έχοντας το πέντε στα πέντε απέναντι στον Τσιτσιπά, φάνηκε να έχει το πάνω χέρι, όταν και προηγήθηκε με 6-4, 5-2.

Όμως το τένις είναι στιγμές και ψυχολογία, ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να κρατηθεί στο 2ο σετ και να βρει μια ελπίδα κι αυτή ήρθε με το πρώτο break στον αγώνα, αυτό ήρθε στο καθοριστικό 9ο game, με τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 5-4. Αυτό ήταν, η εικόνα του αγώνα σιγά σιγά άλλαξε, ο Τσιτσιπάς μπόρεσε να στείλει το σετ στο tie break, να το κατακτήσει, να ισοφαρίσει σε 1-1 και μετά είδαμε μόνο έναν παίκτη στο κορτ, τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Break στο κρίσιμο σημείο και 0-1

O Τσιτσιπάς στο εναρκτήριο game έχασε τρεις ευκαιρίες για να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του, με τον Έλληνα παίκτη να κρατά χωρίς προβλήματα το πρώτο δικό του servicre game. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με break point στο 30-40 του 3ου game, όμως είχε σωστή αντίδραση (2-2).

Ο Φις με love game έκανε το 3-2, με τον Γάλλο από το 40-15 να βρίσκει νέο break point στο 6ο game, αλλά και πάλι ο Τσιτσιπάς να έχει τις λύσεις (3-3). Ο Φις διατήρησε το προβάδισμα τους ενός game, 4-3, 5-4, με το 10ο game να αποδεικνύεται καθοριστικό για την εξέλικη του 1ου σετ.

Ο Τσιτσιπάς με αβίαστο λάθος έχασε την ευκαιρία μετά το αβαντάζ, στη συνέχεια με backhand volley winner έσωσε το 1ο set pοint, όμως στη 2η ευκαιρία του ο Γάλλος, με τον 14ο winner, έφθασε στο break και στο 6-4.

Από το 2-5, ανατροπή και 1-1

Ο Φις κατακτώντας τους 12 από τους 15 πρώτους πόντους στο 2ο σετ, προηγήθηκε 3-0, απέναντι στον Τσιτσιπά, που προσπαθούσε να ανακτήσει τη συγκέντρωσή του και να ανασυνταχθεί.

Στο επόμενο game βρέθηκε αντιμέτωπος με νέο break point, τελικά μετά την 5η ισοπαλία το κατέκτησε (3-1). Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 0-30, όμως ο Φις μετά το 2ο αβαντάζ έφθασε στο 4-1 και με love game διατήρησε το προβάδισμα (5-2).

Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-3 και είχε μια τελευταία ευκαιρία να μείνει στο σετ, ψάχνοντας το πρώτο break στο παιχνίδι. Κι αυτό ήρθε: 0-30, 15-40 και στη δεύτερη ευκαιρία ο Τσιτσιπάς με backhand winner κατέκτησε το game, μειώνοντας σε 5-4.

Ισοφάρισε σε 5-5 και 6-6, στέλνοντας το σετ στο tie break: Εκεί πέτυχε πρώτος mini break για το 3-2, έφθασε σε τέσσερα set points (6-2) και χωρίς προβλήματα πήρε τη διαδικασία και το σετ με 7-6(3).

Σχεδόν αλάνθαστος και 2-1

Μετά το 1-1 στο 3ο σετ, ο Τσιτσιπάς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, έκανε το 2-1, με break ξέφυγε 3-1, διατηρώντας το σερβίς του έφθασε στο 4-1 κι απέναντι στον Φις που έμοιαζε ανήμπορος να αντιδράσει, έφθασε πολύ γρήγορα στο 6-1, με τους πόντους στο 3ο σετ να είναι 28-17 και τα αβίαστα λάθη του να είναι μόλις έξι.



Κυρίαρχος, 3-1 και πρόκριση

O Τσιτσιπάς είχε πάρει για τα καλά τον αέρα του Γάλλου, ξεκίνησε με break το 4ο σετ, δεν το εκμεταλλεύτηκε, με τον Φις να απαντά με τον ίδιο τρόπο (1-1) και να προσπερνά με 2-1, όμως αυτό αποδείχθηκε μια αναλαμπή ελπίδας.

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε 2-2, με διπλό λάθος από τον Φις βρέθηκε με διπλό break point (15-40), πέτυχε το break, προσπερνώντας με 3-2 και διατηρώντας το σερβίς του ξέφυγε με 4-2. Ήταν φανερό πως αυτός κινούσε τα νήματα, στο κρίσιμο 40-30 του 8ου game πήρε τον πόντο για το 5-3 και σερβίροντας στο 10o game έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, lobve game με τον 14ο άσο να σφραγίζει το game, το σετ (6-4) και την πρόκριση.

