US Open: Αποκλεισμός για Κρεϊτσίκοβα, προκρίσεις για Πεγκούλα και Κόστιουκ
Η Μπάρμορα Κρεϊτσίκοβα ήταν το πρώτο «θύμα» έκπληξης στην πρεμιέρα του US Open, με την Τσέχα να αποχαιρετά με το... καλημέρα τη Νέα Υόρκη, καθώς γνώρισε την ήττα από την Καμίλα Ραχίμοβα με 7-6(4), 6-2.
Η παίκτρια από το Ουζμπεκιστάν (Νο.92) στην παγκόσμια κατάταξη, την Παρασκευή (28/8) έκλεισε τα 31 χρόνια της και γιόρτασε τα γενέθλιά της με νίκη απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα, Νο.27 στο ταμπλό.
Best win of her season 🙌August 30, 2026
Kamilla Rakhimova takes out No.27 seed Krejcikova 7-6, 6-2! pic.twitter.com/q6LH2I8mn5
Σε εύκολο έργο μετέτρεψαν τη δική τους πρεμιέρα η Τζέσικα Πεγκούλα και η Μάρτα Κόστιουκ.
Η Πεγκούλα, ημιφιναλίστ πέρυσι, επικράτησε επί της Ρουμάνας, Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε με 6-3, 6-2, με την Αμερικανίδα να φθάνει στις 30 νίκες σε σκληρή επιφάνεια και στις 46 συνολικά μέσα στο 2026, τις περισσότερες από κάθε άλλη παίκτρια.
Η Πεγκούλα μπορεί μέσα από το US Open να βρεθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, αυτό θα συμβεί αν κατακτήσει τον τίτλο και η Έλενα Ριμπάκινα δεν φθάσει στα ημιτελικά.
2024 US Open finalist Jessica Pegula is this year's first winner on Ashe! pic.twitter.com/EE3cUIqB3L— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026
Η Μάρτα Κόστιουκ (Νο.11) άρχισε τη δική της πορεία με εύκολη επικράτηση επί της Αυστραλέζας, Στορμ Χάντερ με 6-4, 6-1. Αντίθετα, η Τζασμίν Παολίνι χρειάστηκε και 3ο σετ για να νικήσει τη Σλοβάκα, Βερόνικα Ερίαβετς με 6-3, 3-6, 6-4.
Eyeing a third consecutive Grand Slam semifinal 💃— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026
Marta Kostyuk defeats Hunter 6-4, 6-1 in her US Open opener! pic.twitter.com/dJQPV6cEY2
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